L'OMS i la Xina inicien un estudi a Wuhan per determinar l'origen del Covid-19

Conèixer l'origen zoonòtic de la Covid-19, el moment en què la barrera animal-humà va ser trencada i es va produir la transmissió que ha provocat la pandèmia mundial, és l'objectiu d'un grup d'experts internacionals, liderats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i científics xinesos, que es troben en aquests moments a Wuhan (Xina) recopilant les primeres dades.









"Els estudis epidemiològics començaran a Wuhan, Xina, per identificar la font potencial d'infecció dels primers casos COVID-19. L'evidència i les hipòtesis generades a través d'aquest treball establiran les bases per a més estudis a més llarg termini", ha assenyalat el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a la roda de premsa celebrada aquest dilluns a Ginebra.





Segons ha explicat, l'OMS està molt interessada en estudiar l'origen del virus que causa Covid-19. Per aquest motiu, ja es troba un equip avançat de l'OMS a la regió xinesa, on se suposa es va originar la pandèmia, "amb la missió d'establir les bases per a futurs esforços conjunts" per identificar l'origen del virus.





L'equip internacional d'incloure els "principals" científics i investigadors de la Xina i de tot el món, ha assenyalat Tedros, que ha recordat ja en diferents intervencions la importància de conèixer l'origen per millorar el seu control, així com el desenvolupament de futures pandèmies.





Per la seva banda, el director d'emergències de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Michael Ryan, ha explicat que els científics recopilaran i descriuran la tasca prèvia que s'ha desenvolupat, per explorar l'epidemiologia dels casos i el seu punt de arrencada "per veure l'origen zoonòtic de la malaltia.





Així, entre els objectius es troben donar resposta a les actuals "llacunes" d'informació, així com conèixer els primers casos donats en el mercat de Wuhan, i "determinar en quin moment la transmissió o la barrera animal-humà va ser trencada". Per aconseguir-treballaran amb "estudis molt específics", ja que són necessaris "estudis retrospectius" i, per això, "es necessita un enfocament ampli i detallat alhora".





Durant la roda de premsa, Ryan ha deixat clar que buscar el "potencial origen animal" és com "buscar una agulla en un paller", ja que es tracta de trobar els primers senyals d'on es va trencar la barrera de transmissió animal-humà.