La xifra d'aturats es redueix en gairebé 90.000 persones al juliol

El nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació ha baixat en 89.849 persones al juliol, fet que suposa una reducció del 2,33% (-2,33%). Es tracta de la major caiguda en un mes de juliol des de 1997, en un context marcat per l'escassa temporada turística i l'inici de la 'nova normalitat' després de la fi de l'estat d'alarma i la hibernació de l'economia. El volum total d'aturats a l'acabar juliol s'ha situat en 3.773.034 persones.









El departament de Treball i Economia Social ha ressaltat que la xifra d'atur registrat en el mes de juliol intensifica la tendència a la baixa que es va iniciar al maig, després de l'increment "abrupte" dels mesos de març i abril com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.





Així, el descens de juliol contrasta amb la pujada d'aturats registrada al juny, quan l'atur va augmentar en 5.107 persones, i amb la de maig, amb una pujada de 26.573 persones, dades inferiors als d'abril i març, mesos en què la crisi sanitària va portar a un repunt de la desocupació de 282.891 i 302.265 aturats, respectivament. Un any abans, el juliol de 2019, l'atur va baixar en 4.253 persones.





La dada d'atur de juliol, a l'igual que va passar al març, abril, maig i juny, no inclou els treballadors que es troben en suspensió d'ocupació o reducció horària com a conseqüència d'un ERTO, ja que la definició d'atur registrat no els comptabilitza com a desocupats.





Segons Treball, es redueix l'atur registrat de les dones per primera vegada des de l'inici de la pandèmia, amb 38.332 parades inscrites menys, a el temps que el nombre d'aturats baixa en tots els sectors excepte en l'agricultura.





En concret, l'atur registrat es va reduir "de manera notable" en el sector serveis, el que més ha patit la hibernació de l'economia, amb 84.563 (-3,09%) persones inscrites menys; en indústria, amb 9.444 (-2,96%) aturats menys, en la construcció amb 6.556 (-2,15%) persones menys i en el col·lectiu sense ocupació anterior amb 394 (-0,13%) aturats menys. Va augmentar, únicament, en l'agricultura, amb 11.108 (+ 5,86%) aturats més, per la finalització d'algunes campanyes rellevants en el sector.





Així mateix, l'atur va baixar entre les dones en 38.332 (-1,73%) persones i ho va fer per primera vegada des de l'inici de la pandèmia. El total de dones aturades és de 2.177.586. Per la seva banda, l'atur masculí va acumular el seu tercer mes de caiguda i va registrar 51.517 desocupats menys (-3,13%) fins a un total de 1.595.448 inscrits. Encara que la desocupació masculina es va incrementar de manera "més accentuada" entre els mesos de març i abril, el saldo de l'evolució de l'ocupació segueix resultant negatiu per a les dones.





Al juliol, segons Treball, també ha canviat la tendència per a un altre col·lectiu castigat per la desocupació, el dels joves. Així, l'atur registrat entre els menors de 25 anys va baixar en 21.794 persones (-6,35%), el que es tradueix en el primer descens des del mes de març. Així mateix, l'atur de 25 i més anys es va reduir en 68.055 persones (-1,93%).





L'atur registrat ha baixat en 14 de les 17 comunitats autònomes, amb increments en el nombre d'aturats inscrits a les comunitats autònomes de Madrid (6.339), Múrcia (1.309) i la Rioja (233) i en la Ciutat Autònoma de Ceuta (550) . A la banda dels descensos se situen al capdavant Andalusia (21.901), Comunitat Valenciana (21.782) i Catalunya (15.670).





MÉS CONTRACTES

D'altra banda, durant el mes de juliol s'han signat 1.536.122 contractes, segons les dades comunicades a el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Segons Treball, és una xifra que reflecteix la tornada a l'activitat en la majoria dels sectors. En concret, el nombre contractes signats al juliol va duplicar els que es van signar a l'abril.





En els primers set mesos d'aquest any s'ha arribat a la xifra de 8.835.600 contractes signats. No obstant això, al juliol només un 9,2% de tots els contractes signats són indefinits.





Així, s'han registrat 141.105 contractes de treball de caràcter indefinit que es divideixen, pel que fa a la durada de la seva jornada, en 83.087 a temps complet i 58.018 a temps parcial. La resta de contractes, fins a completar el total de 1.536.122 de el mes de juliol, són 8.985 de caràcter formatiu i 1.386.032 un altre tipus de contractes temporals.