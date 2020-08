Emotiva carta oberta dels avis als nets perquè compleixin les normes per frenar la Covid-19

L'Associació d'Àvies i Avis d'Espanya han fet pública una carta oberta als seus néts perquè compleixin les normes i ajudin a acabar amb la transmissió d'un virus que ha causat estralls entre les persones de la tercera edat.









La constatació que molts dels rebrots de virus s'han produït per la transmissió entre persones joves ha obligat a aquesta associació a llançar una veu d'alarma ja dirigir-se als joves per mitjà d'una emotiva carta perquè compleixin les normes de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries.





La missiva comença així: "Estimats néts, perdonar-me que us digui així sense ser família vostra però és que, d'alguna manera, els que som avis ens considerem que ho som de tot s els que tenen les edats dels nostres néts de sang i us volem com si realment fóssim els vostres avis "





La carta, signada pel president de l'associació, Francisco Muñoz, recorda als joves que els seus avis constitueixen "la generació que ho ha fet tot" el que estan gaudint ara i des que van néixer. "L'hospital on vau néixer, el col·legi on us vau educar, els menjars que us han nodrit, l'aigua que beveu, els llibres que estudieu, la universitat i gairebé qualsevol cosa de les que feu servir avui dia, i des que vau néixer, s'ha fet amb el nostre esforç i amb els nostres diners ", sostenen els autors de la carta.





En aquest sentit, els avis indiquen als seus néts que aquesta generació "s'està desenvolupant sense aportar res encara", ja que encara no estan formats per fer-ho. "Estem segurs, com avis vostres, que ho fareu fins i tot molt millor que ho vam fer nosaltres, perquè per això us esteu preparant i seguim ajudant a que així sigui", subratllen.





"El vostre èxit serà el nostre èxit, el vostre triomf serà nostre triomf i per això hem fet, estem fent i seguirem fent, mentre ens mantinguem en aquest món, tot el que estigui al nostre abast perquè visqueu el millor possible i sigueu el més feliços que es pugui ser ", afirmen.





En aquest context, l'associació posa en relleu que en nou coronavirus "ja ha matat, segons les xifres oficials, a 18.000 dels vostres avis i segons la realitat (quantitat de persones que han deixat de cobrar la pensió de jubilació) a 48.000".





AUGMENT DELS CONTAGIS

D'aquesta manera, els avis adverteixen que "novament està augmentant el nombre de contagis d'una manera alarmant" i una vegada més són ells els que encapçalen "el nombre de defuncions".





"Ens diuen que els contagis s'estan produint per no complir les normes que ens han donat i que la major incidència s'està produint entre els joves de 16 a 24 anys, és a dir entre vosaltres. El virus a vosaltres us ha quatre dies al hospital, tot i que també s'estan produint morts, i us aneu a casa però probablement abans del vostre ingrés a l'hospital, o el vostre confinament a casa, li heu passat el virus al vostre avi, o a l'amic i aquest al seu avi, o al teu mare i aquesta a la teva àvia o l'àvia de la teva amiga o de la teva veïna. l'avi o l'àvia també està uns dies a l'hospital però, en molts casos, quan surt d'allí no és per tornar a casa amb els seus fills o néts ", alerten.





Per tot això, fan una petició: "De avi a tots els que sou néts, i voleu als vostres avis: compliu les normes, si us plau. Feu servir la mascareta, mantingueu la separació social establerta de metre i mig, renteu-vos les mans i, sabeu perfectament perquè sou una generació intel·ligent, el que heu de fer i no heu de fer, sense que ningú us ho hagi de dir. Si tots ho fem durant quinze dies, el virus desapareixerà ... o gairebé ".





Finalment, conclou: "Us demano que ho feu perquè en això ens va la vida, per afecte a la vostra àvia i al vostre avi i no perquè ningú us ho mani".