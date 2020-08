L'Espanyol demana que s'anul·lin tots els descensos

L'Espanyol ha fet un comunicat oficial en què demana que s'anul·lin tots els descensos de la present temporada en les competicions organitzades per la Lliga, és a dir, Primera i Segona Divisió.









El club blanc i blau argumenta que "tenint en compte tots els condicionants que s'han donat des del retorn a la competició i davant els fets esdevinguts en els últims dies en què diversos clubs han elevat la seva veu per la injustícia i la manca de solucions que es s'estan produint, el RCD Espanyol defensa l'eliminació dels descensos aquesta temporada a les competicions tutelades per Laliga, tal com ha succeït en totes aquelles organitzades per la RFEF ".





Segons el comunicat emès pel club, hi ha tres arguments principals perquè es tingui en compte la seva petició. En primer lloc, recorda que "l'última jornada de Laliga SmartBank no va poder disputar de manera unificada per la suspensió de l'Esportiu de La Corunya - CF Fuenlabrada, el que ha provocat una situació sense una fàcil solució perquè pot afectar tercers equips".





En segon lloc, considera que el fet de jugar sense públic als estadis ha estat decisiva en moltes trobades. "Ha estat un gran perjudici per a tots els clubs, però, en el nostre cas, aquesta circumstància ha estat molt més notable ja que jugàvem contra cinc rivals directes en la lluita per la permanència", assegura el club en el comunicat.





I, en tercer lloc, defensa que el fet d'haver estat o no dels clubs que durant la fase més dura de la pandèmia va tenir més jugadors infectats, va perjudicar seriosament a l'hora de preparar la tornada a la competició. "Clubs com el València CF o nosaltres mateixos ens hem esforçat per competir amb normalitat, tot i haver confirmat que, en les plantilles professionals, durant els mesos de març i abril, hi ha hagut un bon nombre de jugadors infectats per la COVID-19, amb les consegüents afectacions que deixa la malaltia durant moltes setmanes ", exposa.





En base a aquestes argumentacions el club considera que "en aquest final de lliga no ha competit en les mateixes condicions d'igualtat que abans de la suspensió", i defensa que els danys econòmics causats pel Covid-19 units a la davallada tindràs unes conseqüències devastadores per a l'entitat.