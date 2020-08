Iker Casillas anuncia la seva retirada definitiva dels terrenys de joc

L'ex porter de el Reial Madrid Iker Casillas ha anunciat el seu adéu al fútbo l de manera definitiva. Després de patir un infart en un entrenament amb el seu últim club, el Porto, el porter ha decidit, als 39 anys, retirar-se dels camps de joc.

Casillas ho ha anunciat per mitjà d'un comunicat en el seu perfil de Twitter, en què després de repassar la seva carrera futbolística des dels seus primers passos en el Navalacruz, el seu poble, i passar pel Móstoles, reconeix que "al mirar enrere m'adono compte del que afortunat que sóc per tot el que s'ha aconseguit i no em refereixo només als títols, sinó a la part humana ".





També aprofita l'anunci per donar les gràcies tant a el Reial Madrid, club en el qual va passar la major part de la seva carrera esportiva, com el Porto, equip en què ha penjat les botes i en què ha sumat els seus últims títols com a professional. Igualment agraeix el suport constant que ha tingut per part de tota la seva família.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

La seva llarga llista d'agraïments inclou amics, rivals, companys i aficionats: "Als presidents dels clubs en els quals jugat, per permetre arribar a tots els meus somnis. Als meus companys d'equip, sense ells mai hauria aconseguit res. Un equip és la suma de tots i cadascun dels seus components, remant en una mateixa direcció per aconseguir un objectiu comú. als meus entrenadors, per confiar en mi, escoltar-me i ensenyar-me tot. als seleccionadors de les diferents categories de la Selecció Espanyola per convocar-permetre formar part de l'equip del meu país i aconseguir els majors triomfs. als seguidors dels equips en què jugat, per recolzar-me i acompanyar-me, però també per haver-me exigit el màxim per aconseguir la millor versió de mi mateix. A totes les persones que van treballar i treballen en els clubs en què he estat per fer les nostres vides més fàcils. als meus rivals i els seus aficionats pel respecte que sempre m'han transmès i en el qual jo sempre vaig sentir per ells. Als meus amics de tota la vida, per això, per aguantar-me tota una vida. Als amics que he anat forjant al llarg de tots aquests anys, gràcies per creuar-vos en el meu camí. Estic en deute amb tots i cada un de vosaltres, heu segueixo absolutament vitals en tota aquesta aventura.





En el seu palmarès s'inclouen un Mundial i dues Eurocopes amb la selecció, 3 Champions, 5 lligues, 3 mundials de clubs, 2 supercopes d'Europa, 2 copes de Rei i 4 supercopes d'Espanya, amb el Reial Madrid; 2 lligues i, 1 Copa i 1 Supercopa amb el Porto. A això cal sumar títols individuals com 5 vegades triat millor porter del món.