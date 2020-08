El Govern central mostra el seu full de ruta per a la recuperació econòmica, prevista al 2023

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimarts una bateria de mesures per impulsar la recuperació econòmica, que s'accelerarà el 2021 i 2022 fins a superar fins i tot la situació econòmica preCovid en 2023, entre les que s'inclou l'impuls de les infraestructures, la reorientació de el Pla d'Habitatge cap a lloguers "assequibles" i la rehabilitació, un nou pla d'internacionalització de l'economia o una revisió de la fiscalitat de l'alimentació, entre d'altres.









Així ho ha avançat durant l'habitual compareixença a La Moncloa per fer balanç de gestió a el tancament de el curs polític, després de la celebració de el Consell de Ministres, en què ha assegurat que després de la fase de resistència al coronavirus "ja ha començat la recuperació econòmica ".





Sánchez ha assegurat que la recuperació prendrà un ritme més gran en 2021 i s'accelerarà el 2022, gràcies a l'acord "històric" aconseguit a Europa sobre el fons de 750.000 milions, per sobrepassar fins i tot en 2023 la situació econòmica prèvia a la crisi i tenir una economia "en millor forma" amb un "salt" en digitalització, sostenibilitat, cohesió social i territorial i competitivitat.





Sánchez ha detallat que l'agenda de Govern que s'implementarà en els pròxims mesos passa per una "atenció preferencial" en les mesures contemplades de l'acord de coalició i busquen la creació d'ocupació de qualitat, per al que es renovaran les polítiques actives d'ocupació, es consolidaran els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) com a alternativa a l'acomiadament i s'impulsarà i consolidarà amb el diàleg social com a garantia "necessària i imprescindible" estabilitat que necessita Espanya.





INFRAESTRUCTURES I PLA D'HABITATGE





Sánchez, després de reconèixer la "importància" de el sector de la construcció per a l'economia i la generació d'ocupació, va avançar el llançament d'un pla d'inversió en infraestructures que, entre altres objectius, es centrarà en millorar la xarxa de Rodalies i tancar corredors ferroviaris en construcció com el Corredor Mediterrani o l'Atlàntic.





En la mateixa línia, va ratificar la ja anunciada reestructuració de l'actual Pla Habitatge per centrar-lo en dos grans eixos com són la construcció de pisos per a lloguer "assequibles" i l'impuls de la rehabilitació.





En aquest sentit, l'Executiu té ja esbossat un pla de rehabilitació d'habitatges de dos anys que suposarà mobilitzar una inversió, pública i privada, d'uns 2.000 milions d'euros en col·laboració amb la iniciativa privada i que generarà 221.000 llocs de treball.





El programa aspira a multiplicar per quatre el nombre de pisos que es reformen a l'any a Espanya, de manera que ascendeixi a uns 120.000 anuals, enfront dels 30.000 actuals, i facilitar la generació de 221.000 llocs de treball.





LLEI DE FUNCIÓ PÚBLICA I PLA D'INTERNACIONALITZACIÓ.

També ha avançat que s'escometran accions concretes que contribueixin a el creixement, amb una activitat ja avançada en el programa de Govern, com l'aprovació de l'estatut del consumidor electrointensiu, el tercer pla per a la internacionalització de l'economia 2021-2022 i una carta de drets digitals davant les grans corporacions.





En l'àmbit de l'ocupació pública, ha avançat que s'aprovarà el projecte de Llei de Funció Pública a l'Administració General de l'Estat (AGE) i es desenvoluparà l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, a el temps que s'elaborarà un pacte d'estat per a la modernització de l'administració de la Justícia.





Igualment, ha apuntat que s'aprovarà un Pla estatal d'R + D + I, l'estratègia espanyola de ciència, tecnologia i innovació 2021-2027 i mesures en l'àmbit de la igualtat.





Al seu torn, s'impulsaran accions en defensa dels consumidors, com l'aprovació d'un reial decret sobre el joc i una revisió de la fiscalitat sobre els aliments, així com la introducció de la figura de l'consumidor vulnerable.





PRESSUPOSTOS SENSE "LÍMIT D'AFORAMENT"





"Encara queden mesos durs per davant però ens en sortirem amb esforç, humilitat i unitat", ha afirmat Sánchez, que ha subratllat la necessitat d'aprovar uns nous pressupostos "per a la reconstrucció" perquè sense ells, "no es pot respondre de manera eficaç i equitativa "davant la crisi i l'emergència sanitària.





Per això, ha assegurat que "no hi ha límit d'aforament" per a aquests Pressupostos i tots els partits polítics disposats a "fer pinya" seran "benvinguts". Això sí, ha apuntat que el projecte pressupostari estarà basat i "fonamentat" en l'acord de coalició entre el PSOE i Podem "sense cap dubte".