2.773 catalans més podrien morir per Covid-19 fins a l'octubre, segons un model matemàtic de la Universitat de Washington

Són els rebrots que estem patint el primer capítol d'una crisi tan dura com la que vam passar a la primavera? Aquesta és la pregunta que es fan milers de catalans davant un coronavirus que porta setmanes accelerant.





Impossible respondre-la, al menys amb certesa absoluta. Això sí, els models matemàtics i epidemiològics ens permeten intuir la probable evolució del COVID-19.









Un dels models més influents és el de l' Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) , un centre adscrit a la Universitat de Washington. Donald Trump va enarborar les seves dades quan aquesta primavera va amenaçar de prendre mesures contra el coronavirus, presumint que el model havia baixat fins a uns 66.000 decessos en comptes dels més de 100.000 morts preveu Estats Units en aquells dies. Poc va durar el confinament en molts estats i ràpidament previsió de morts de l'IMHE es va tornar a disparar. En l'actualitat preveu 73.000 decessos més als EUA, fins a sumar 230.000 morts en total l'1 de novembre.





La previsió de l'IHME és que 8.420 persones moriran per coronavirus a Catalunya, des de l'inici de la pandèmia fins a l'1 d'octubre. Com la xifra oficial de el Ministeri de Sanitat, d'on pren les seves dades el seu algoritme és de 5.687 òbits, el model estima que hi haurà 2.773 defuncions més fins a aquesta data.





Com de fiable és aquest model? Com totes les previsions epidemiològiques, la seva fiabilitat descendeix a mesura que la previsió és més llunyana.





Així, per a l'1 de novembre, la seva previsió és de 5.687 morts acumulades, però l'arc d'incertesa varia des de les 5.761 fins a gairebé el doble, 11.568 En altres paraules, podria haver-hi, com a mínim, 74 nous morts i, com a màxim, uns molt improbables en teoria 5.881.





AL SETEMBRE es dispararan ELS CONTAGIS, S'ESTIMA EL MODEL

Aquest elevat nivell d'incertesa també llasta treure conclusions de la previsió de contagis. El IHME estima que aniran augmentant lentament aquest mes fins a arribar a uns 1.900 a el dia a principis de setembre.





El problema és que a mitjans de setembre, el model preveu que el COVID-19 accelerarà moltíssim més, fins a superar els 8.200 contagis a el dia a principis d'octubre.





Com de dolenta és aquesta previsió? Molt dolenta, al menys en aparença. Cal recordar que en el pic a mitjans de març es confirmaven a Catalunya uns 1.800 contagis a el dia, segons les xifres del Ministeri.





Ara bé, aquelles 1.800 eren infeccions confirmades, les que Salut aconseguia detectar, i les 8.200 que preveu l'IHME per a octubre són infeccions estimades. El percentatge d'infeccions que la Generalitat no va aconseguir detectar durant el pic es presumeix molt elevat a causa de l'elevat nombre de asimptomàtics i a la falta de recursos.





En tot cas, de ser certes aquestes previsions , Catalunya està patint només el principi d'una segona onada, que accelerarà després de l'estiu fins a situar a la pandèmia a mitjans de tardor a nivells inferiors al drama de la primavera. Nivells, això sí, molt rellevants tant en morts com, sobretot, en contagiats.





A LA NOSTRA MÀ ESTÀ BAIXAR ELS CONTAGIS GAIREBÉ A LA MEITAT

Estem condemnats doncs a reviure aquella tragèdia? En cap cas. El model calcula altre escenari, notablement millor.





Per exemple, si aconseguim un ús gairebé universal de la mascareta (que la porti el 95% de la població en tot contacte social) la previsió de morts diàries a 1 d'octubre cau un 43%, de 102 a 69 el 1 d'octubre.





Si Catalunya arriba aquest elevadíssim nivell d'ús de màscares, els contagis estimats es desplomarien des dels 8.232 diaris fins als 5.433. És a dir, un 34% menys.





Per perfilar aquest escenari més optimista l'IMHE calcula la incidència observada a Singapur, un dels països amb millors dades a causa de la popularitat de les màscares, encara que ni així va aconseguir esquivar un repunt de virus aquest estiu.





En definitiva, les matemàtiques ens indiquen que per davant queda un camí encara dur, però menys dur que el ja recorregut. A més, en la nostra mà està suavitzar moltíssim, retallant les morts previstes en un terç i les infeccions en gairebé la meitat, fins a l'arribada de l'anhelada vacuna.





La capacitat real de la societat d'influir en aquestes xifres és encara més gran que l'estimada en l'escenari optimista d'un ús gairebé universal de les mascaretes. Per exemple, el model no té en compte els confinaments, com els decretats aquestes setmanes, ni altres mesures extraordinàries de restricció de la mobilitat que puguin adoptar els governs.