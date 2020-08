Sánchez està disposat a ajornar la pujada d'impostos fins a la sortida de la crisi

El president de Govern, Pedro Sánchez, sembla disposat a retardar l'anunciada pujada d'impostos fins que la recuperació econòmica estigui assentada. Les últimes declaracions de president apunten en aquesta direcció, malgrat l'oposició ferma del seu soci de Govern, Unides Podem, partidari de la pujades d'impostos per complir les seves promeses sobre polítiques socials.













No obstant això, l'equip econòmic de Govern és partidari de retardar les reformes fiscals que havien anunciat mentre la situació de l'economia espanyola no millori. Els empresaris han repetit en nombroses ocasions que no és el moment es pujar els impostos ja que això perjudicaria seriosament a les empreses, ja molt tocades per la situació generada durant la pandèmia, provocaria un augment de la desocupació i retardaria la recuperació.





El mateix Pedro Sánchez ha deixat entreveure en les seves últimes declaracions que una possible pujada d'impostos es va a haver d'ajornar. "La reforma fiscal que necessita aquest país es farà, però ara tots els objectius estan posats a recuperar l'economia i en la creació d'ocupació. Quan tinguem els nivells de PIB previs a la pandèmia, tindrem el context i les garanties per abordar una necessària reforma estructural de sistema fiscal ", ha assegurat.





La idea de l'equip econòmic de Govern, en mans de PSOE, és que a hores d'ara el més important és equilibrar els comptes de l'Estat. El deute generat per la pandèmia ha trencat totes les previsions econòmiques de l'executiu, que ara es veu forçat a prendre un camí diferent a què havia dissenyat per als propers anys. De tota manera, confien que en els pròxims dos anys es torni a la situació econòmica prèvia a la pandèmia i serà llavors quan es podran començar a negociar una reforma fiscal a fons.





Malgrat això, al PSOE són conscients que l'acostament amb Ciutadans no ha caigut gens bé en el si de Unides Podem, encara que confien que finalment les tornes canvien i les dues formacions puguin votar a favor d'uns pressupostos dissenyats per intentar sortir de la crisi quan abans.





SATISFACCIÓ EMPRESARIAL

La paraules de Sánchez han estat ben rebudes pel sector empresarial, encara que de moment prefereixen ser prudents mentre no hi hagi una confirmació oficial o es produeixin declaracions més clares i contundents des del Govern donant suport a aquestes tesis. La idea d'una pujada d'impostos havia generat una enorme inquietud entre els empresaris.





La proposta d'una pujada d'impostos com l'IRPF a les rendes més altes o de posar en marxa un impost de societats per a grans empreses han quedat, de moment, aparcades.