Crisi al Govern central: Podem retreu a Sánchez la seva actitud davant la "fugida" de Joan Carles I

El secretari general del grup de Unides Podem al Congrés, Txema Guijarro, ha criticat aquest dimecres al president Pedro Sánchez per la seva resposta davant el que considera "la fugida" de Joan Carles I, ja que considera que "no ha sabut fer una lectura encertada "dels preceptes que atorga la Constitució actual.









"La clau de volta de sistema constitucional no és la monarquia, és la sobirania popular", ha contestat el dirigent d'Unides Podem a Sánchez en declaracions a La Sexta després que el president de Govern defensés a la monarquia parlamentària en la seva compareixença de la Moncloa.





Guijarro ha insistit que la clau de volta de la Constitucional és el "poble" i, segons ha dit, qui no entén això, "no entén la Història d'Espanya". Sobre les disputes en el si de Govern sobre aquesta qüestió, el diputat ha insinuat que "potser no es va consultar" a Podem en la decisió del rei perquè el PSOE "sabia" la posició de la formació 'estatge'.





En aquest sentit, ha reivindicat la coalició i ha defensat que el Govern "no està exempt" dels seus propis debats i fins i tot de les seves pròpies "contradiccions". No obstant això, ha defensat la tasca de Govern i creu en la "fortalesa" de tots dos partits.





En relació amb la decisió del rei Joan Carles I de traslladar la seva residència fora d'Espanya, Guijarro ha ressaltat que, si fos qualsevol altre ciutadà amb proves d'un delicte tan greu, "ja hi hauria una investigació oberta i se li hagués tret el passaport. per això, ha recalcat que es tracta d'una "fugida" perquè "ha fet el que no pot fer un altre ciutadà".





Després de les informacions que situen el monarca a la República Dominicana, el diputat d'Unides Podem veu "anecdòtic" el seu lloc de residència. Això sí, ha assenyalat que no serà a la Sibèria: "No em sembla que s'hagi anat a un lloc molt fred a fer penitència".