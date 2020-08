El TS rebutja la petició de Òmniun Cultural d'adoptar mesures cautelars contra Joan Carles I

El Tribunal Suprem acaba de rebutjar la petició d'Òmnium Cultural d'adoptar mesures cautelars contra el rei emèrit Joan Carles I. La decisió de l'alt tribunal està basada en el fet que Joan Carles I no està imputat en cap causa judicial, per la qual cosa no es pot adoptar cap mesura en contra seu.









Òmnium Cultural havia demanat a l'alt tribunal que activés la recerca internacional de Joan Carles I, que havia abandonat el territori espanyol. A més, demanaven que fos cridat a declarar de manera immediata com investigat.





Ha estat la Sala de vacances del Tribunal Suprem la que ha pres està decisió. Segons la provisió signada pel president de la Sala, Francisco Marín, l'alt tribunal desestima les peticions d'Òmnium Cultural allegant que el sistema processal espanyol no contempla l'adopció de mesures cautelars respecte de qui no té la condició d'investigat, com és el cas de Joan Carles I.



Ómnium Cultural havia registrat el dimarts, un dia després de conèixer-se que el Rei emèrit havia decidit fixar la seva residència fora d'Espanya, un escrit en l'alt tribunal perquè aquest prengués unes certes mesures, atès que la Fiscalia està investigant si Joan Carles i hauria comès delictes contra la Hisenda Pública i blanqueig de capitals.



Així, l'entitat que dirigeix Jordi Cuixart havia sollicitat al Suprem que cités a declarar a Joan Carles I en qualitat d'investigat i en cas de no comparèixer, dictar ordre internacional de detenció. També havia demanat que, com es desconeix el parador del monarca emèrit, ordenar la retirada de passaport i dictar prohibició de sortida de territori nacional, per al cas que encara estigués a Espanya.





QUERELLA D'ÒMNIUM

Aquestes mesures reclamades per Òmnium Cultural, que han estat rebutjades un dia després de registrar-se, s'uneixen a la querella que l'entitat va presentar fa un mes també en el Suprem contra Joan Carles I per presumptes delictes de corrupció, blanqueig de capitals i frau fiscal.



En la querella, Òmnium demana que s'investigui la procedència de la "fortuna" de Joan Carles i en possibles comptes a l'estranger i que es requereixi a Suïssa el bloqueig dels comptes en aquest país perquè hi ha "indicis suficients per a iniciar una recerca per corrupció" i perquè la Fiscalia helvètica també està indagant sobre aquest tema.



Aquesta querella va ser registrada en el Tribunal Suprem el passat 3 de juliol i la Sala penal, que presideix el magistrat Manuel Marchena, encara no s'ha pronunciat sobre aquest tema.