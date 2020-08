Corinna rebutja comentar la decisió del Rei Joan Carles d'abandonar Zarzuela

L'empresària Corinna Larsen no comenta la recent decisió de l'Rei Joan Carles de traslladar la seva residència fora d'Espanya, segons han indicat fonts del seu entorn.









El rei emèrit ha comunicat aquest dilluns a Rei Felipe VI que abandona La Zarzuela "davant la repercussió pública que està generant certs esdeveniments passats" de la seva "vida privada".





El rei Joan Carles ha pres aquesta decisió en plena investigació de la Fiscalia del Tribunal Suprem per presumpte cobrament de comissions il·legals per la suposada intermediació en l'adjudicació de l'AVE a la Meca i altres possibles delictes derivats com frau a la Hisenda pública o blanqueig de capitals.





Després de conèixer aquesta notícia, fonts de l'entorn de la que va ser amiga de Rei asseguren que l'empresària no fa cap comentari sobre aquesta decisió perquè aquesta no té res a veure amb ella.





Corinna està investigada a Suïssa per ser la beneficiària d'una transferència de gairebé 65 milions d'euros realitzada des d'una fundació, Lucum, a nom del Rei emèrit. Segons ha afirmat ella mateixa, els fons van ser una "donació" de Joan Carles pel "afecte" que li tenia, per la qual cosa desvincula el traspàs de les suposades comissions per l'adjudicació de l'AVE a la Meca, doncs insisteix que no va participar en els acords que van portar a aquest contracte.