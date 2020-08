La repetició de la memòria durant el son evita oblidar vells records

Des de la reducció del risc d'obesitat i malalties cardiovasculars fins a la millora de la concentració i el rendiment diari en general, s'ha demostrat que el somni té un paper fonamental en la nostra salut. En un nou estudi, investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Califòrnia a San Diego (Estats Units) han evidenciat que el somni també pot ajudar a les persones a aprendre contínuament al llarg de la seva vida.













En el seu treball, publicat a la revista 'elife', els investigadors van utilitzar models computacionals capaços de simular diferents estats del cervell, com el somni i la vigília, per examinar com el son consolida els records recentment codificats i evita el dany als records antics.





"El cervell està molt ocupat quan dormim, repetint el que hem après durant el dia. El somni ajuda a reorganitzar els records i els presenta de la manera més eficient. Els nostres troballes suggereixen que els records són dinàmics, no estàtics. En altres paraules, els records, fins i tot els vells records, no són definitius. el somni dels s'actualitza constantment. Prediem que durant el cicle de son, tant els vells com els nous records es repeteixen espontàniament, el que evita l'oblit i augmenta el rendiment dels records " , explica l'autor principal de l'estudi, Maksim Bazhenov.





La repetició de la memòria durant el son juga un paper protector contra l'oblit al permetre que les mateixes poblacions de neurones emmagatzemin múltiples records que interfereixen. "Aprenem moltes coses noves cada dia i aquests records competeixen amb els vells records. Per acomodar tots els records, necessitem dormir".





Per exemple, imagina aprendre a navegar a un aparcament anant a l'esquerra en un senyal de stop ia la dreta en un semàfor. A l'endemà, has d'aprendre a arribar a un aparcament diferent usant diferents direccions. Bazhenov va dir que el somni consolida aquests records per permetre el record de tots dos.





"Quan jugues al tenis una certa memòria muscular. Si després aprens a jugar a golf, has d'aprendre a moure els mateixos músculs d'una manera diferent. El somni assegura que l'aprenentatge del golf no esborri la manera de jugar a tennis i fa possible que diferents records coexisteixin en el cervell ", va dir Bazhenov.





Els autors suggereixen que el valor restaurador de la son pot ser el que falta en els actuals sistemes informàtics d'última generació que alimenten els cotxes autoconductores i reconeixen imatges amb rendiments que superen amb escreix als dels humans. No obstant això, aquests sistemes d'intel·ligència artificial no tenen la capacitat d'aprendre contínuament i oblidaran els vells coneixements quan s'aprengui nova informació. "És possible que tinguem d'afegir un estat de son als sistemes informàtics i robòtics per evitar que s'oblidin després d'un nou aprenentatge i perquè siguin capaços d'aprendre contínuament", va dir Bazhenov.





Bazhenov va dir que els resultats de l'estudi podrien conduir a el desenvolupament de noves tècniques d'estimulació durant el son per millorar la memòria i l'aprenentatge. Això pot ser particularment important en els adults grans o en les persones que pateixen de problemes d'aprenentatge.





"Si bé el somni està certament involucrat en moltes funcions importants del cervell i del cos, pot ser crític per fer possible el que anomenem intel·ligència humana: la capacitat d'aprendre contínuament de l'experiència, de crear nous coneixements i d'adaptar a mesura que el món canvia al nostre voltant ", va dir Bazhenov.