El Govern central treu a concurs per 2.500 milions d'euros un acord marc per a lluitar contra la Covid-19

Aquest acord marc, realitzat a través de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària (INGESA) com a òrgan de contractació, substitueix el que es va publicar fa dues setmanes. El passat 29 de juliol es va decidir no adjudicar el primer acord marc per poder atendre les peticions d'adhesió de diferents CCAA que, encara que inicialment no havien manifestat el seu interès a participar en l'acord, van comunicar finalment la seva voluntat a l'INGESA, per evitar el risc de desproveïment dels productes inclosos en la licitació.









Per facilitar aquesta adhesió, es va sol·licitar a aquestes CCAA seves necessitats i s'han modificat els plecs per incloure-les. Addicionalment, s'han modificat els plecs per facilitar la presentació d'ofertes i incrementar la concurrència i així poder tenir satisfer les necessitats de totes les CCAA.





CATALUNYA ACCEPTA INCORPORAR





S'han incorporat a l'Acord Marc Múrcia, Galícia, Catalunya i País Basc. Aquestes dues últimes s'han adherit per primera vegada a sistema de compres centralitzades i s'incorporen també per primera vegada a un acord marc de compra centralitzada.





Aquestes noves incorporacions se sumen a les 12 CCAA que es van adherir des d'un principi: Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Extremadura, la Rioja, Madrid i Navarra.





Hi participen també el Ministeri de Defensa i el Ministeri de l'Interior, a més de l'INGESA, que es dotarà d'una reserva estratègica per fer front a qualsevol eventualitat que pogués produir-se per la COVID-19, i dels seus serveis sanitaris a Ceuta i Melilla.





En concret s'adquiriran, en un termini de dos anys, 4.200 milions d'unitats de bates quirúrgiques, guants de nitril, ulleres de protecció, mascaretes quirúrgiques tipus II i IIR, mascaretes de protecció FPP2 i FPP3, test moleculars COVID-19 (PCR) i kits d'extracció. La nova licitació inclou els mateixos productes que l'anterior. La quantitat s'ha calculat en funció de les necessitats dels diversos serveis de salut i institucions participants.





L'import econòmic total és de 2578739505 euros (IVA inclòs). Té una durada d'un any amb possibilitat de pròrroga per un segon any.





Els preus unitaris establerts són preus màxims i s'han calculat tenint en compte els que hi ha al mercat, amb la consulta prèvia als serveis de salut de les CCAA. Per tant, les empreses podran oferir diferents productes (amb preus diferenciats) sempre que compleixin amb els requisits tècnics i administratius exigits i no superin el preu màxim de licitació.





A l'ésser un procediment agregat per a tot l'Estat es calcula un estalvi de més de 300 milions d'euros.





TRAMITACIÓ D'EMERGÈNCIA





La licitació, amb les seves corresponents plecs administratius i tècnics, s'ha publicat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i en el Portal de Contractació Centralitzada de l'INGESA. Igualment, es comunicarà a través de les principals associacions empresarials dels sectors implicats.





Es tracta d'una tramitació d'emergència. Això implica que s'escurcen els terminis perquè una part important del material adjudicat estigui a disposició dels serveis de salut abans de finalitzar el mes de setembre.





L'objectiu és que l'adjudicació es realitzi a l'agost, perquè les CCAA puguin realitzar contractes basats en aquest acord-marc a el final d'aquest mes i que les empreses adjudicatàries puguin començar a subministrar als serveis de salut de les CCAA en el mes de setembre.





A continuació es poden consultar els plecs del contracte: