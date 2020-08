La Cambra de Comerç enalteix la tasca de Joan Carles I a la Transició i defensa la monarquia

La Cambra de Comerç d'Espanya ha sortit aquest dimecres en defensa de la monarquia parlamentària a Espanya enaltint la tasca de Joan Carles I durant la Transició i també la que està desenvolupant el seu fill, Felip VI.













A través d'una nota de premsa la que presideix el també president de Freixenet, José Luis Bonet, subratlla que l'actual crisi econòmica i social derivada de la pandèmia del Covid-19 "fa més necessari que mai reforçar l'arquitectura institucional que, sobre la base de la monarquia parlamentària, que tan positiva ha estat per al conjunt dels espanyols ".





Sense al·ludir expressament a la sortida d'Espanya del Rei emèrit, la Cambra de Comerç presenta a la Corona com "una institució imprescindible per a la modernització i el progrés experimentats per Espanya en els últims 45 any s".





Respecte a la figura del Rei emèrit, l'entitat defensa que "va ser clau per dur a terme una transició modèlica de la dictadura a la democràcia", un trànsit que, al seu parer, "explica en bona part" l ' "èxit" d'Espanya com a país en aquest període.





EL "MILLOR AMBAIXADOR"





A més, destaquen que des de la seva proclamació fa sis anys, Felipe VI "ha enfortit la institució dotant-la de major transparència i control democràtic, amb absoluta exemplaritat".





"En l'àmbit econòmic i empresarial, el rei sempre ha estat a la banda de les empreses com el nostre millor ambaixador i valedor a tot el món", emfatitza la Cambra de Comerç.