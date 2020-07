El president de la Cambra de Barcelona prefereix el "doble irlandès"

Diuen que aquest món ha d'haver de tot. Una afirmació certa, perquè si no fos així, el món no seria món. Conviuen diferents varietats d'espècimens humanes que es defineixen no només pel seu físic sinó també per les seves actuacions. A algunes d'elles cal sumar-los les seves paraules, o millor dit la incontinència verbal que deixa a l'descobert el qualificatiu de què són objecte.

















El president de la Cambra de Barcelona, "cada vegada que parla puja el pa", fa més amics i degrada la institució que representa. Només cal llegir, veure o escoltar algunes de les seves declaracions per adonar-se'n. Un galosinero ficat a gran empresari i ara aspirant a polític independentista, segons ell, gràcies a el PP, està encantadíssim que un irlandès presideixi la Eurocambra, en lloc de l'espanyola, Nadia Calviño. I és que Canadell tot el que sigui fastiguejar a país de què forma part, li agradi o no, el aplaudeix, només faltaria. ¿Sinó com va convèncer que ell és l'únic i autèntic candidat que pot representar l'independentisme ?. És clar que no és conscient de la seva més que constatable ineptitud que el porta a ocupar el primer lloc d'aquest rànquing.





Canadell fa de tot menys el que hauria de fer en defensa dels sectors que diu representar. El seu és la política, no l'economia. La Cambra la fa servir com a trampolí per ocupar el seu lloc al sol polític, encara que això li pugui portar a el fracàs de la seva vida. I és que la gasolina dóna ínfules de les que fan història.





Canadell hauria de saber que tot el que perjudica Espanya, també perjudica Catalunya, sinó que l'hi pregunti als empresaris que estan vivint els efectes directes de la situació política a Catalunya.





Ara que està en joc, per a tots, la distribució i ús de el fons de reconstrucció de la UE, que encara segueixen discutint a Brussel·les, ve Canadell amb els seus aplaudiments a ministre d'economia irlandès. Aquest que encara segueix permetent el doble irlandès, que no és una beguda, sinó una esbandida econòmic que permet l'entrada -per tant fugida de capitals de multinacionals i altres grans empreses es porten les seves seus socials allà per pagar menys impostos-incloses empreses catalanes cas Aixetes que ha posat també diners per al moviment independentista. ¿Aquest és el model que pretén per a Catalunya ?.





Hi ha persones, el més greu és que tenen responsabilitats, que han perdut el sentit comú. A la fin es creuen els elegits per dir tanta enfilall de ximpleries que sembla increïble que algú els compri els seus discursos.





En aquesta llista de "idiotes pel canvi" es pot incloure també a Santiago Espot que a més d'anar assenyalant als infidels vol concórrer a les eleccions amb l'objectiu de "encarar-se amb Espanya". Un element fonamental per a l'economia catalana, la convivència i les polítiques socials. La pregunta és ¿anirà en alguna formació, o farà també el seu propi partit ?.





Espot vol canviar la frase "Santiago y cierra España! . "Per" Santiago i tanca Catalunya ". Una frase que durant anys ha estat molt mal interpretada, perquè en realitat, com deia Valle-Inclán significa tot el contrari, perquè la voluntat de el poble no és la de tancar-la, sinó la de obrir-la a la llibertat de tots.