Abascal proposa "treure els okupes d'una puntada al cul" el primer dia

El líder de Vox, Santiago Abascal, creu que la propietat privada és un valor que "cal defensar" i no obstant això està sent "atacada" des del si del Govern i alguns partits polítics. Per això, fuig de complexos tràmits administratius i judicials per resoldre la 'okupació' i defensa actuacions ràpides i contundents.









"Cal treure'ls d'un cop de peu al cul el mateix dia", sosté rotund en un entrevista amb Europa Press, en què adverteix que les persones que entren il·legalment en domicilis compten amb assessoria jurídica i saben que tenen instruments legals "per romandre en una casa tot el temps que vulguin ".





Abascal considera que principis fonamentals com la separació de poders, la seguretat jurídica, la propietat privada o la llibertat són valors "que cal defensar". I no obstant això, hi ha "una màfia" dins del mateix Executiu, en referència a Podem, que "està encoratjant l'atac a la propietat privada i encoratjant un procés revolucionari, neocomunista i peronista".





"S'està produint perquè hi ha un impuls institucional d'una part del Govern", assumeix reconeixent la seva alarma pels casos de 'okupació' que s'estan coneixent durant els últims mesos, que "no afecten només a persones benestants amb dos o tres propietats" sinó que també deixen sense llar "a persones humils".





"És indignant que les institucions públiques no garanteixin la propietat privada de la gent, que els okupes estiguin jurídicament assessorats i vegin que tenen instruments per romandre en una casa tot el temps que vulguis. Als okupes cal treure'ls d'una cop de peu al cul el mateix dia ", afirma.





"NO DEPÈN D'ESQUERRES O DRETES"





El líder de Vox veu "intolerable" que algú hagi de travessar un "llarg" procés administratiu o judicial si troba que han entrat il·legalment al seu domicili. "És una cosa que no cap en cap cap que tingui sentit comú", sosté.





Segons la seva opinió, aquesta anàlisi és independent de les ideologies - "tant me fa esquerres o dretes" - i "majoritàriament" els espanyols no accepten la 'ocupació' que "impulsen les elits de determinats partits i organitzacions".





En aquest sentit, Vox va presentar el passat mes de juliol dues proposicions de llei al Congrés per elevar la condemna als okupes fins als quatre anys de presó i permetre que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE) puguin desallotjar-de immediat.