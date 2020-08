La Generalitat ha obert 30 fosses de la Guerra Civil i identificat vuit cadàvers des de 2017

El Pla de fosses de la Generalitat, en funcionament des 2017, ha obert fins ara 30 fosses comunes de la Guerra Civil, de les que ha pogut identificar les restes de vuit persones.









La Conselleria de Justícia de la Generalitat ha explicat en un comunicat aquest dijous que en les excavacions a Catalunya durant els últims tres anys també s'han recuperat els cadàvers de 308 persones mortes en el conflicte.





A Catalunya hi ha documentades 523 fosses comunes de la Guerra Civil, on es calcula que hi ha unes 20.000 persones enterrades.





Per identificar les restes, hi ha unes 2.000 mostres d'ADN de donants vius i uns 200 perfils genètics de restes trets de fosses, entre els quals es fa la comparació per trobar els familiars de les víctimes de la Guerra Civil.





L'extracció de l'ADN té un cost d'uns 1.000 euros per a l'administració i és gratuïta per al donant, que pot oferir el seu perfil genètic amb un frotis bucal a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.





La Generalitat ha explicat que al setembre signarà un conveni amb Navarra per compartir els perfils genètics per identificar les víctimes, i l'acord també preveu la col·laboració en treballs de documentació, preservació i senyalització de fosses.