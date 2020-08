Els internistes demanen continuar amb els assajos de hidroxicloroquina amb el COVID-19

L'Institut de Biomedicina de Màlaga (IBIMA), promotor d'un assaig clínic multicèntric de profilaxi enfront de la COVID-19 en residències de gent gran, i la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI) consideren "necessari" continuar amb la investigació clínica de la hidroxicloroquina contra el coronavirus, malgrat que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha cancel·lat els assajos amb aquest fàrmac.









"L'ús de la hidroxicloroquina com a profilaxi (com a tractament preventiu) enfront de la malaltia per SARS-CoV-2 amb prou feines ha estat estudiat i no hi ha evidència científica suficient sobre això, de manera que la recerca en aquest camp és rellevant i necessària actualment" , assenyalen en un comunicat.





De la mateixa manera, ressalten que "amb prou feines hi ha a Espanya investigació clínica centrada en el segment de majors institucionalitzats en residències (un col·lectiu vulnerable i que s'ha vist afectat especialment durant la pandèmia (, així com en els seus professionals sociosanitaris".





Segons defensen aquestes organitzacions, "part de les informacions publicades fins ara sobre el fàrmac es centren en el seu ús per tractar la malaltia per SARS-CoV-2 i no com a profilaxi en persones sanes que no l'han desenvolupat".





Actualment, hi ha a Espanya 16 assaigs clínics autoritzats que inclouen hidroxicloroquina en algun dels seus braços de tractament, segons l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). Vuit d'ells, com en el cas de l'assaig de l'IBIMA, conegut com 'PREVICHARM', són de profilaxi. "Segueixen en marxa i l'organisme regulador no els ha suspès ni paralitzat", ressalten.





"La investigació clínica dirigida a comprovar l'eficàcia de la hidroxicloroquina per prevenir o tractar la COVID-19 és necessària i no s'ha de estigmatitzar, doncs de la recerca d'evidència científica depèn, en aquests moments, que es trobin noves dianes per prevenir o tractar aquesta malaltia, especialment en un col·lectiu tan vulnerable com el de les persones grans ", conclouen.