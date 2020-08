El mes de juliol ha batut rècords de temperatura, amb dos graus per sobre de la mitjana

Juliol de 2020 ha estat el tercer juliol més càlid des que hi ha registres, per darrere de 2015 i 2006, que també es van produir en aquest segle i ha acabat amb un caràcter "molt càlid i sec", amb les segones temperatures màximes més altes de la història i abundants rècords termes, a el temps que va ser un mes en el seu conjunt sec, amb precipitacions degudes en la seva major part a tempestes, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) que el situa com el vuitè més sec d'aquest segle .









El portaveu de l'AEMET, Rubén de el Camp, ha explicat que a finals de mes una onada de calor es va propagar fins a principis d'agost i va deixar "rècords absoluts de temperatura", és a dir, que es van assolir valors mai abans vists en algunes localitats.





A més, ha destacat que fins al moment, vuit dels deu juliols més càlids s'han registrats en el present segle i d'ells, sis dels deu més càlids en la dècada actual. Pel que fa a les precipitacions, ha apuntat que en general van ser escasses i en forma de xàfecs tempestuosos, més aviat dispersos.





En concret, juliol ha tingut una temperatura mitjana de 26 graus centígrads, quan el normal a Espanya per al període de referència (1981-2010) són 24ºC. D'aquesta manera, el portaveu subratlla que van ser "especialment" elevades les temperatures màximes diàries que van estar 2,3ºC per sobre de la mitjana, pel que ha estat, per darrere de 2015, el segon juliol amb màximes més altes des que hi ha registres .





ÀREES GEOGRÀFIQUES

Per àrees geogràfiques, va tenir un caràcter "extremadament càlid", és a dir, el més calorós de la sèrie al sud-oest de la Península, a l'oest i sud de Castella i Lleó i en zones de centre i sud de Galícia.





A la resta de l'Espanya peninsular va resultar molt càlid, excepte en algunes zones del Cantàbric, vall de l'Ebre, Catalunya, València i Múrcia, on va ser càlid, arribant a ser normal en alguns punts de l'interior del País Basc i de Navarra. A Balears va resultar en conjunt càlid, mentre que a les Canàries va ser molt càlid, arribant a resultar extremadament càlid en zones altes.





En tot cas, les temperatures més altes del mes de juliol es van assolir en l'onada de calor de final de mes, que va començar el 25 de juliol i es va estendre per la Península i Balears fins al 2 d'agost.

Aquests dies es van assolir en observatoris principals 43,9 ºC el 26 de juliol a Còrdova-aeroport; 43,3ºC a Granada-aeroport aquest mateix dia i els 42,7 ºC de Morón de la Frontera el dia 20, amb 42,5ºC a Toledo el dia 27.





Així mateix, es van superar també els 40ºC a "gran part" del quadrant sud-oest de la península i en punts de sud-est, interior de la vall de l'Ebre, Cantàbric oriental i illa de Mallorca.

El portaveu qualifica de "inusuals" les elevades temperatures assolides al País Basc en els últims dies del mes, quan van arribar a registrar 42,2ºC a Hondarribia i 41,5ºC a Bilbao aeroport el dia 30 de juliol.





Durant aquesta trentena, en nou estacions principals d'AEMET, la temperatura mitjana mensual va ser la més alta per a un mes de juliol des del començament de les seves sèries, a el temps que en tretze estacions principals la temperatura mitjana de les máximes diàries va ser la més alta per un mes de juliol des que hi ha registres. A les estacions de Hondarribia i Burgos-aeroport, la màxima absoluta registrada al mes va ser la més alta per a un mes de juliol des del començament de les sèries, amb 42,2 ºC el dia 30 i 38,8 ºC el dia 27, respectivament. En Hondarribia es va superar l'anterior valor més alt de la sèrie en 1,8 ºC. Les mínimes més baixes es van donar a Lugo-aeroport, amb 4,8ºC el dia 3; Vitòria-aeroport, amb 5ºC el dia 4; Burgos-aeroport, amb 5,7 ºC també el dia 4, i Lleó, on es van mesurar 6ºC el dia 3.





Sobre això, destaca que en tres estacions principals la temperatura mitjana de les mínimes diàries va ser la més alta per a un mes de juliol des del començament de la sèrie, mentre que a l'estació principal de Granada / aeroport la temperatura mínima registrada el dia 12 , de 24,9ºC, va resultar la més alta per a un mes de juliol des del començament de la sèrie.





I TAMBÉ SEC

En contrast a les altes temperatures del mes va estar marcat per les escasses precipitacions, que deixen un juliol amb un caràcter "sec" amb una precipitació mitjana a Espanya de 14 litres per metre quadrat, que equival a el 70 per cent de el valor mitjà de referència, que és de 20 litres per metre quadrat. S'ha tractat de el vintè mes de juliol més sec des del començament de la sèrie en 1965 i de el vuitè més sec de segle XIX.





Per zones, les pluges van ser molt desiguals, de manera que va ser un mes humit o molt humit a l'est i sud de Castella-la Manxa, Extremadura, Andalusia central i oriental, Múrcia, centre de la Comunitat Valenciana i en punts de Castella i Lleó i del nord de Catalunya.





Per contra va ser sec o molt sec a la major part de Galícia, cornisa Cantàbrica, Navarra, nord i centre d'Aragó, sud de Catalunya i a punts d'Andalusia occidental i de sud de la Comunitat Valenciana.





Fins i tot en algunes zones de l'oest de Galícia i de l'interior d'Astúries va resultar extremadament sec. A les Balears, per la seva banda, les precipitacions van ser molt variables encara que finalment va acabar amb un balanç conjunt de mes normal, mentre a les Canàries va predominar el caràcter normal.





Els registres de precipitacions màximes i observatoris principals són els de Barcelona-aeroport, amb 52 litres per metre quadrat el dia 2; Segòvia, amb 40 litres per metre quadrat el dia 8; Girona-aeroport, amb 26 litres per metre quadrat el dia 2 i Bilbao-aeroport, amb 16 litres per metre quadrat el dia 11.





Pel que fa a la precipitació total del mes, ressalten els valors inusualment baixos que es van registrar en algunes zones de Galícia i del Cantàbric. De fet, en les estacions de Pontevedra durant tot el mes s'ha comptabilitzat una precipitació de 0 litres per metre quadrat; de menys de 0,1 litres per metre quadrat a Vigo-aeroport i de 0,4 litres per metre quadrat registrats a Santiago de Compostel·la-aeroport.