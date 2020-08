Plácido Domingo: "No he abusat de ningú. Ho repetiré mentre visqui"

El cantant d'òpera i director d'orquestra Plácido Domingo ha defensat aquest dijous 6 d'agost que no ha abusat sexualment "de ningú" i ha rebutjat les comparacions amb el productor cinematogràfic Harvey Weinstein, qualificant-les de "doloroses".









"Després d'emmalaltir de Covid-19, em vaig prometre a mi mateix que lluitaria amb totes les meves forces per la rehabilitació del meu nom si em recuperava. No he abusat de ningú. El repetiré mentre visqui", ha explicat el tenor espanyol en una entrevista al diari italià 'La Repubblica'.





Diumenge rebrà el Premi Austríac de Teatre Musical 2020 aquest dijous 6 d'agost a l'aeroport WA Amadeus de Salzburg com a reconeixement a la seva trajectòria professional. Després de les acusacions de conducta sexual inadequada, el cantant espanyol reconeix que avui és "una persona diferent" i que ja no té "por".





"Estic enutjat i deprimit, especialment perquè tota la meva família ha estat involucrada. El sofriment és enorme per a tothom. És una situació terrible", ha apuntat, per després lamentar la comparació amb el productor cinematogràfic nord-americà sota l'etiqueta del 'Weinstein del món de l'òpera '.





"Em dol que em descriguin així. Els que escriuen això subestimen el patiment que poden causar", ha explicat. A més, Domingo ha indicat que, quan mira enrere, no veu "cap delicte" de la seva part que pugui "haver deixat ferides obertes".





"Si hi hagués notat que havia insultat a algú, especialment a una dona, hauria tractat d'esmenar-immediatament", ha assenyalat, després d'aclarir que qualsevol que el conegui "sap que la paraula 'abús' no és part" del seu idioma.





MINISTERI DE CULTURA I PLÁCIDO DOMINGO





Precisament, el ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, ha assenyalat en relació a una futura actuació del tenor espanyol Plácido Domingo en algun espai o espectacle de l'INAEM que, "quan es cometen actes greus i s'assumeixen, això té conseqüències en la vida publica i en la vida social ".





Arran d'aquest reconeixement internacional, preguntat en una entrevista amb Europa Press sobre una possible volta del tenor a espectacles organitzats per l'INAEM, Uribes ha recordat que "es va prendre una decisió en el seu moment".





"Vam prendre una decisió en el seu moment vinculada a una declaració del propi Plácido Domingo. De fet, fins a aquest moment no hi havia hagut cap problema pel que fa a la seva presència, perquè a més en aquest país i en qualsevol Estat de dret regeix la presumpció d'innocència sempre ", ha assenyalat.





En aquest sentit, el ministre ha recordat com Diumenge "diu en un moment que va fer mal a un seguit de dones, que els demana perdó i que assumeix responsabilitats". "En aquest context, vam entendre amb la directora de l'INAEM que no era raonable en aquest moment la seva presència i formava part d'aquesta assumpció de responsabilitat que ell mateix havia acceptat", ha afegit.





"TANT DE BO LI VAGI BÉ A TOTHOM"





"Res més, sobre el futur tant de bo a tothom li vagi bé i, per descomptat, ell té una història des del punt de vista musical que és indubtable. Però és veritat que quan es cometen actes greus i s'assumeixen, això té conseqüències en la vida pública i en la vida social ", ha indicat.





D'aquesta manera, Uribes ha reiterat que des de Cultura "l'únic que es va fer va ser prendre-li la paraula". "Fins a aquest moment no s'havia produït, però quan ho va reconèixer, actuem en conseqüència", ha conclòs.