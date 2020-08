La macroexplosión de Beirut ja ha deixat 137 morts i més de 5.000 ferits

A el menys 137 persones han mort i unes 5.000 han resultat ferides per les potents explosions registrades dimarts a la tarda al port de Beirut, segons el balanç actualitzat aquest dijous pel ministre de Sanitat del Líban, Hamad Hassan.





Les operacions de rescat han continuat per localitzar les desenes de persones que segueixen desaparegudes dos dies després de l'esdeveniment. Voluntaris de la Creu Roja libanesa consultats per DPA assumeixen que el nombre de persones mortes pujarà perquè la retirada de runes avança molt lentament.





Un militar, que també cita l'agència de notícies alemanya, ha explicat que només s'han retirat alguns enderrocs. "Temem que alguns dels edificis danyats caiguin, per això estem demanant a la gent que s'allunyi", ha dit un operari de protecció civil.





No obstant això, moltes persones es resisteixen a abandonar el lloc on creuen que podrien estar

seus éssers estimats. "Esperaré aquí, no em vaig a anar-hi. El meu germà treballava al port i no hem sabut res d'ell des de les explosions ", ha explicat a DPA una dona identificada com

Fàtima.





S'espera que les operacions de rescat s'accelerin a mesura que vagin arribant els socorristes enviats per diferents països com a part de l'ajuda internacional destinada a la capital libanesa.





L'ajuda internacional inclou igualment personal sanitari, hospitals de campanya i subministres

mèdics. "El que més necessitem ara mateix són hospitals de campanya a diferents zones

de Beirut ", ha indicat Hassan. Els hospitals de la capital ja havien arribat dimecres a el límit

de la seva capacitat obligant a traslladar alguns pacients a altres ciutats.













En aquest context, el ministre de Sanitat ha expressat la seva por que els contagis de coronavirus es disparin al Líban, que ja ha comptabilitzat 5.417 persones contagiades i 68 mortes pel COVID-19, segons recull l'agència de notícies libanesa NNA.





S'espera que en les pròximes hores arribi a Beirut el president francès, Emmanuel Macron, que

ja ha partit rumb a la nació àrab amb el propòsit de mobilitzar l'ajuda internacional.





Els vídeos que circulen en xarxes socials mostren una forta explosió que va donar lloc a una gran columna de fum, després de la qual cosa es va produir una segona deflagració de major potència. Les sacsejades van poder sentir-se en les veïnes ciutats de Tir i Sidó i fins i tot a Xipre, a 240 quilòmetres.





Les causes encara estan per confirmar, si bé la principal hipòtesi és que 2.750 tones de nitrat d'amoni que s'acumulaven des de feia sis anys en un dels magatzems del port de Beirut van cremar per les precàries condicions de seguretat en el lloc.





El Govern ha ordenat posar sota arrest domiciliari a "tots els directius del port responsables de l'emmagatzematge, la protecció i la inspecció dels materials explosius" a la zona portuària des de l'any 2014.





Les autoritats han declarat l'estat d'emergència per Beirut, han alliberat una partida pressupostària de 100.000 milions de lliures libaneses (uns 56 milions d'euros) i han creat una comissió d'investigació que en cinc dies, a comptar des de dimarts, ha d'aportar les seves conclusions sobre les causes del que ha passat.





Les explosions han tingut lloc en un moment en què Líban travessa una greu crisi econòmica --la pitjor des de la guerra civil (1975-1990) - i es tem que la destrucció ocasionada per les mateixes impactin directament en la importació d'aliments i altres productes bàsics.