L'oci nocturn de Catalunya recorre davant el TSJC la pròrroga de el tancament de discoteques

La Fecasarm ha presentat un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que demana suspendre la pròrroga de el tancament de discoteques i sales de festa aprovada aquest divendres a la Generalitat, amb l'objectiu de contenir el contagi del coronavirus.













En el recurs, la patronal d'oci nocturn defensa anul·lar la pròrroga de tancament, per 15 dies més, per "el s gravíssims danys i perjudicis" que el tancament està provocant en el sector.





També reclama que se suspengui el tancament dels locals a l'aire lliure, assenyalant que la mateixa Generalitat els avala com a espais amb risc baix de contagi.





Remarca que, si no tramitar aquestes mesures cautelars urgents contra la resolució de la Generalitat, els perjudicis "seran ja irreparables" per a moltes sales d'oci de ni, sobretot, per a les ubicades a les zones turístiques.





En un comunicat, la Fecasarm ha criticat que el Govern ha aprovat per cinquena vegada una decisió que afecta l'oci nocturn "sense ni tan sols" escoltar el sector.





En aquest sentit, ha subratllat que ha proposat a la Conselleria de Salut de la Generalitat fins en quatre ocasions "dialogar abans d'aprovar la mesura" per buscar alternatives a el tancament global, però no han rebut resposta.