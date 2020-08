Un possible comprador de Nissan garanteix que pot salvar entre 1.500 i 2.000 llocs de treball

L'acord a què han arribat els sindicats i la direcció de Nissan preveu crear una comissió de treball per a la reindustrialització de les fàbriques que haurà de tenir representació dels treballadors de Nissan, la direcció de la companyia i les administracions públiques.









En definitiva, i sta comissió avaluarà les ofertes dels inversors que vulguin comprar les plantes i decidirà, de forma consensuada, quina és la millor opció.





Segons publica El Espanyol, diversos grups estan interessats en adquirir aquestes plantes, per la seva localització a Barcelona i per tenir una plantilla qualificada i amb gran experiència per adaptar-se a un altre tipus de producció. De moment, un possible inversor promet salvar entre 1.500 i 2.000 llocs de treball si es converteix en l'elegit.





Però la decisió no serà fàcil. "Cal treballar perquè sigui un projecte transformador per a les pròximes dècades a l'igual que van ser Nissan o Seat", explica Raül Blanco, el secretari general d'Indústria i PIME en el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a El Espanyol.