La Fiscalia belga recorre la decisió del jutge de no lliurar Espanya a l'exconseller Lluís Puig

La Fiscalia de Brussel·les ha recorregut la resolució del jutge belga de primera instància que aquest divendres ha rebutjat el lliurament a les autoritats espanyoles de l'exconseller Lluís Puig, reclamat pel Tribunal Suprem per un presumpte delicte de malversació de fons públics en la causa del procés independentista .









"La Fiscalia de Brussel·les ha interposat un recurs contra la decisió de la Cambra de el Consell", ha confirmat el Ministeri Públic belga en un breu comunicat en el qual no aporta informació addicional.





L'assumpte passa així a mans de Tribunal d'Apel·lació, la segona etapa al procediment per examinar l'ordre europea de detenció i entrega (OEDE) emesa pel jutge del Suprem Pablo Llarena. No serà l'últim pas, ja que les parts encara podrien recórrer una vegada més la decisió d'aquesta instància davant la Cort de Cassació.





El recurs de la Fiscalia de Brussel·les arriba tot just quatre hores després que es conegués la resolució de tribunal belga de primera instància pel que fa a l'euroordre que pesa sobre l'exconseller Puig.





La Cambra de Consell, en concret, ha denegat la seva extradició per considerar que el Tribunal Suprem no és competent per jutjar la implicació de Puig en el procés sobiranista i, en conseqüència, tampoc per reclamar la seva entrega.





NO HA ESTAT MAI DIPUTAT





Segons el parer de tribunal, el Suprem no pot jutjar Puig per la seva implicació en el procés independentista de 2017 perquè no és diputat i, per tant, no està aforat, segons han explicat els seus advocats en una roda de premsa després de conèixer el veredicte.





"El jutge belga ha examinat si el jutge espanyol és competent i ha constatat que l'exconseller Puig no ha estat mai diputat. La Constitució espanyola preveu que el Suprem només és competent per jutjar parlamentaris. Per això, conclou que Puig no pot ser jutjat pel Tribunal Suprem pel fet que no era diputat ", ha explicat l'advocat Paul Bekaert.





El lletrat considera que la resolució del jutge belga està "molt ben argumentada" sobre la base de la jurisprudència europea i belga, pel que ha confiat que les futures decisions vagin en la mateixa direcció.