La Justícia belga decideix demà sobre el lliurament a Espanya de l'exconseller Lluís Puig, reclamat per malversació

El Tribunal de primera instància de Brussel·les decidirà aquest divendres, 7 d'agost, sobre el lliurament a Espanya de l'exconseller català Lluís Puig, reclamat pel Tribunal Suprem per presumpta malversació de cabals públics en la causa del 'Procés' independentista, en què serà el primer veredicte de la Justícia belga sobre els polítics catalans fugits a l'octubre de 2017.









La decisió del jutge de la Cambra del Consell serà comunicada a les parts a mig matí, encara que de manera telemàtica a causa de les mesures de seguretat per la pandèmia de coronavirus. El veredicte es pot presentar primer davant el Tribunal d'Apel·lació i, en última instància, davant la Cort de Cassació.





De fet, la defensa de Puig dóna per fet que la d'aquest divendres no serà la decisió definitiva i el cas arribarà a Apel·lació "sí o sí": "Si guanyem, recorrerà el fiscal i si perdem, recorrerem nosaltres", ha explicat un dels advocats de l'exconseller català.





L'Ordre Europea de Detenció i Lliurament (OEDE) contra Puig va ser reactivada pel jutge de Tribunal Suprem Pablo Llarena juntament amb la de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el seu conseller de Salut, Toni Comín, després de la sentència que va condemnar l'exvicepresident català Oriol Junqueras ja altres onze líders independentistes per la seva participació en el 'Procés'.





En els tres casos, la Fiscalia de Brussel·les dóna suport a les peticions cursades pel Suprem i, encara que els polítics catalans van demanar que els seus casos fossin acumulats en un mateix procés, la Justícia belga només va acceptar coordinar els calendaris. El cas de Puig té temps diferents als assumptes de Puigdemont i Comín causa de la immunitat de què gaudeixen els dos últims després d'haver estat elegits eurodiputats.





L'última audiència sobre l'extradició de Puig davant del tribunal belga de primera instància va tenir lloc el passat 23 de juny i llavors la seva defensa va demanar al jutge que rebutgés el lliurament de l'exconseller a les autoritats espanyoles.





L'advocat belga Christophe Marchand va explicar llavors que el jutge del Suprem Pablo Llarena "ja no és competent" per a cursar una euroordre contra Puig. La defensa es recolza en un grup de treball de Nacions Unides per sostenir que per qüestions "territorials" la jurisdicció que s'ha d'aplicar a un delicte de malversació és la dels tribunals "catalans", i que per tant, que siguin "els de Madrid ", en al·lusió al Suprem, suposa una" violació de drets fonamentals ".





Els advocats de l'exconseller Puig també van plantejar al jutge belga la possibilitat d'elevar una qüestió prejudicial a Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) si té dubtes sobre les competències de Llarena en la petició d'extradició.