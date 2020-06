El exconselelr Lluís Puig sabrà el 7 d'agost si és extradit a Espanya

L'exconseller Lluís Puig coneixerà el pròxim 7 d'agost si la justícia belga admet la petició de detenció i entrega a la justícia espanyola. El jutge de primera instància de Brussel·les encarregat del cas així ho ha fet saber a l'exconseller i al seu equip d'advocats. Els tribunals espanyols reclamen a Puig perquè respongui sobre la seva participació en el Procés.









El polític independentista, que ha acudit a la seu judicial acompanyat per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconsellera Clara Ponsatí, ha reptat la justícia espanyola a "mantenir el tipus" ja no retirar l'euroordre abans que la justícia belga es pronunciï.





En la seva defensa, els advocats de Puig han exposat davant del jutge belga que porta el cas que el jutge del Tribunal Suprem espanyol Pablo Llarena "ja no és competent" per a cursar una euroordre contra l'exconseller -al que reclama per un delicte de malversació-, segons ha indicat un dels seus advocats belgues, Christophe Marchand.





La defensa de Puig es recolza en un grup de treball de Nacions Unides per sostenir que per qüestions "territorials" la jurisdicció que s'ha d'aplicar per a jutjar un delicte de malversació és la dels tribunals "catalans" i que, per tant, el que siguin "els de Madrid", en al·lusió al Suprem, suposa una "violació de drets fonamentals".





Marchand, a més, ha criticat el jutge Llarena per la qualitat dels documents que ha enviat al jutge belga per presentar els seus arguments en aquest cas, uns documents dels quals l'advocat belga ha dit que estan "per sota del nivell que s'ha d'esperar" del Tribunal Suprem.





Així les coses, els advocats del polític independentista han demanat al jutge que rebutgi el lliurament de Puig a les autoritats espanyoles o bé, si té dubtes sobre la competència del magistrat espanyol, que es dirigeixi subsidiàriament al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per presentar una qüestió prejudicial.