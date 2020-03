Puigdemont menysprea la taula de diàleg i no descarta la unilateralitat

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat, Carles Puigdemont, ha cridat aquest dilluns a preparar un "escenari B" en cas que la negociació amb l'Estat fracassi sense renunciar a la via unilateral, opció que no ha abandonat tot i considerar que ha de ser l'últim recurs.









En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha argumentat que si en l'acte de Perpinyà (França) va cridar a preparar-se per la lluita definitiva "és perquè avui no s'està preparat".





"Com estem convençuts que, per desgràcia, la manera d'arribar a la independència ha de ser superant una paret que l'Estat té preparada sempre per a nosaltres, i no a partir d'una taula de negociació en la qual puguem acordar els termes d'un referèndum , hem d'arribar a la paret més preparats que a la tardor de 2017", ha sostingut.





Segons Puigdemont, encara que hi haja més del 50% de catalans que voten opcions independentistes, l'Estat no permetrà un referèndum , i per això ha cridat a preparar un "escenari B".





En la seua opinió, si l'Estat no té la voluntat d'acordar els termes d'un referèndum, no cal renunciar a la via unilateral: "No podem renunciar a ella mai. No sols perquè és perfectament legítim, també perquè té recorreguts adequats de reconeixement internacional, i el cas de Kosovo és un exemple".





REFERÈNDUM DE MONTENEGRO





No obstant això, ha insistit que la seua aposta passa per celebrar un referèndum com el que va fer Montenegro al maig de 2006, que permetia als electors triar entre la permanència a Sèrbia i Montenegro o la independència.





En preguntar-se-li si és compatible cridar a preparar-se, amb la taula de negociació entre governs, l'expresident no el veu contradictori, però ha avisat que "el 'sit and talk' no pot ser un 'wait and see".





Malgrat defensar que cal anar a les taules de negociació, ha assegurat que de moment no està sent "útil" perquè no ha aconseguit cap acord, i creu que cal tindre esperança i alhora escepticisme per a no alçar falses expectatives.





Després de negar que l'acte de Perpignan fóra partidista, ha assegurat que va recollir la transversalitat del Consell per la República, i ha opinat que les xiulades que es van escoltar durant la intervenció per vídeo del líder d'ERC, Oriol Junqueras, no es dirigien a la seva persona i sí a les referències que va fer a l'Estat.





Així, ha apellat a l'independentisme a coordinar-se millor, a sumar i a deixar de costat els "dogmatismes", perquè, al seu judici, totes les veus que representen són necessàries i respectables.





Sobre que la CUP no assistira a l'acte de Perpignan, ha admés que no el sorprén perquè ja van decidir no sumar-se al Consell per la República, del qual sí que forma part un sector de la formació anticapitalista, Poble Lliure.





"És legítim estar en el Consell per la República o no estar, i això no ens converteix a uns en uns venedors de fum i a uns altres en 'botiflers'. Cadascun té les seues estratègies", ha conclòs.