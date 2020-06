Buch nega davant del TSJC haver posat escorta a Puigdemont a Bèlgica

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat aquest dimarts que ha "respost molt tranquil" a les preguntes de totes les parts al declarar davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) com investigat per presumptament ordenar a un mosso d'esquadra ser l'escorta de l'expresident Carles Puigdemont a Bèlgica després de l'1-O.









Ha contestat les preguntes de la magistrada instructora, Mercedes Armes, el fiscal i la defensa durant més de tres hores, i ha negat les acusacions de la Fiscalia --prevaricació i malversació de fons públics--, mentre que el sergent de Mossos Lluís Escolà està citat a declarar el dijous, investigat pels mateixos delictes, per suposadament donar protecció a Puigdemont a l'estranger.









Buch ha arribat cap a les 9.45 hores a Palau de Justícia, on estava citat a declarar a les 10.00, i l'han acompanyat el secretari general d'Interior, Brauli Duart; la seva advocada, Judit Gené, i els diputats de JxCat al Parlament Albert Batet i Eduard Pujol.





Sobre els viatges de Escolà a l'estranger, Buch ha assenyalat que la majoria dels que va fer mentre va ser assessor eren en cap de setmana i que el conseller no tenia per què saber què feia en els seus dies lliures, i ha recalcat que no feia d'escorta i no se li pagaven desplaçaments ni dietes per a aquest treball, segons fonts jurídiques.





La querella de la Fiscalia esmenta les publicacions a Twitter en què Escolà es va mostrar al costat de Puigdemont a l'estranger, davant del que la defensa de Buch ha mostrat a la sala que el conseller no segueix al sergent a la xarxa social, per la qual cosa ha assegurat que desconeixia aquestes publicacions, segons les fonts esmentades.





NOMENAMENT DE ESCOLÀ

Escolà va ser nomenat assessor de la Conselleria en matèria de sistemes de seguretat al juliol de 2018 i, segons la querella de la Fiscalia, Buch li va donar el càrrec a "un acte d'arbitrarietat" i perquè fes d'escorta de Puigdemont, davant el que Buch ha defensat que el va elegir per tenir una perspectiva més tècnica sobre el cos i la seguretat, ja a l'arribar al càrrec no tenia experiència en la matèria.





Ha explicat que volia un mosso com a assessor perquè va arribar al càrrec en un moment complicat per al cos --amb la cúpula policial investigada i mesos abans de notificar-se la sentència de l'1-O -, i que el seu equip li va recomanar a Escolà, que llavors estava de baixa i va acceptar el càrrec a diferència de les reticències d'altres policies a ser assessors de polítics.





La querella del fiscal posa en dubte el treball de Escolà com a assessor del departament, amb informes "de molt curta extensió i plens de generalitats", el que la defensa ha argumentat en la falta d'experiència de Buch a l'arribar a la Conselleria, per la qual que eren resums sobre conceptes bàsics.





DENÚNCIA DE CS I QUERELLA

La Fiscalia Superior de Catalunya va obrir diligències d'investigació al març de 2010 després de rebre una denúncia de Cs, que assegurava que Buch havia nomenat a Escolà com a assessor quan en realitat exercia funcions d'escorta a Puigdemont a Bèlgica.





El Ministeri Públic es va querellar després de la denúncia, i el TSJC va acordar incoar diligències prèvies perquè va veure en la querella "l'existència d'indicis suficients" de malversació i prevaricació.