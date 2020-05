Un sindicat de Mossos demana la dimissió de Buch per la gestió dels tests

El sindicat de Mossos d'Esquadra USPAC ha demanat aquest dijous la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, per la gestió dels tests del coronavirus per als efectius del cos en aïllament, o bé que sigui cessat, per al que ha escrit una carta al president de la Generalitat, Quim Torra.





El portaveu del sindicat, Albert Palau, ha explicat que l'han demanat verbalment el conseller durant una reunió telemàtica amb els representants dels treballadors, en la qual també ha participat el secretari general de Departament d'Interior, Brauli Duart.





A més, el sindicat ha enviat una carta a Torra en què critica "l'absoluta desídia i actuació deliberada contrària a la salut dels mossos" que consideren que ha mantingut Buch.









A la carta a Torra, el sindicat resumeix el litigi que va iniciar sol·licitant al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ordenés com a mesura cautelaríssima fer tests als agents en aïllament, i que no poguessin reincorporar-se al servei fins a donar negatiu en la prova.





La Conselleria va recórrer la decisió, però el tribunal la va mantenir, i el departament va explicar el dimarts 5 de maig que els agents ja estaven rebent citacions per reprendre les proves, que es faran en els centres mèdics de la xarxa pública.





El sindicat lamenta que han passat 21 dies sense fer test a cap agent, considera que "han volgut deliberadament amagar els positius de mossos" i, per tot això, demana a Torra que li cessament.