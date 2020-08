El Reial Madrid confirma que Mariano Díaz ha donat positiu per coronavirus

El davanter hispanodominicà del Reial Madrid, Mariano Díaz, es troba aïllat a casa després d'haver donat positiu aquest dimarts en les proves de coronavirus per reprendre els entrenaments, segons ha confirmat el club madridista.









"Després dels tests de covid-19 que els serveis mèdics del Reial Madrid van fer ahir de manera individualitzada a la nostra primera plantilla de futbol, el nostre jugador Mariano ha donat positiu. El jugador es troba en perfecte estat de salut i compleix el protocol sanitari d'aïllament domiciliari", ha indicat el club madridista.





El campió de LaLiga Santander 2019-2020 ha tornat a la feina aquest dimarts a la ciutat esportiva de Valdebebas per començar a preparar el partit de tornada dels vuitens de final amb el Manchester City el 7 d'agost.





Fonts del club blanc han precisat que els tests de covid-19 es van fer de manera individualitzada a casa dels futbolistes, "amb la qual cosa Mariano Díaz no ha estat en contacte amb la resta dels seus companys" de la primera plantilla blanca i no hi ha risc de transmissió comunitària.