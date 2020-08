PSC demana a Parlament català que doni suport a que Fiscalia investigui presumptes delictes del Rei Joan Carles

El PSC ha presentat aquest divendres una proposta de resolució al Parlament que demana que la Cambra catalana consideri que les presumptes irregularitats del Rei Joan Carles I "han de ser investigades per la Fiscalia i l'agència tributària, i atribuir i sancionar les responsabilitats que siguin oportunes arribat el cas ".









La iniciativa es votarà aquest mateix divendres a la nit en el ple extraordinari sobre la monarquia, i també reclama que el Parlament consideri que "el compromís contra la corrupció ha de guiar el comportament de les institucions a el front de l'administració pública".





Així mateix, insta el Govern a personar-se com a acusació particular en els casos de la família Pujol i el de el 3% "per garantir, en cas que hi hagués malbaratament de recursos públics, el rescabalament a favor de la Generalitat".





En una altra proposta, els socialistes busquen que el Parlament declari que la Generalitat "no té cap competència sobre la monarquia", i per això plantegen una iniciativa que no té a veure amb el ple extraordinari sobre la marxa de Joan Carles I.





En aquesta resolució, el PSC demana a la Generalitat complir diverses mesures que ha aprovat la Cambra sobre el coronavirus, i que cada mes doni compte de les "gestions, treballs i estudis realitzats" a la comissió de reconstrucció.