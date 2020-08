El Reial Madrid cau davant el Manchester City de Guardiola i queda fora de la Champions

El Reial Madrid de Zinedine Zidane va caure eliminat a la Champions League per primera vegada amb el tècnic francès a la banqueta. El Manchester City de Guardiola va eliminar els blancs després de guanyar els dos partits de l'eliminatòria per idèntic resultat.









Els madridista van viatjar a Manchester amb dues necessitats imperioses: que no els marcaran, i marcar. La segona la van aconseguir, però a l'primera no. Tan sols s'havien disputat vuit minuts de partit quan un gran error de Varane, pressionat per Gabriel Jesús, propici el gol de Sterling. L'absència de Sergio Ramos començava a rostir factura als madridistes.





Malgrat que poc després, al minut 27, Benzema va igualar el partit, el City aconseguia manejar el partit al seu gust obligant a el Madrid que va intentar llançar a l'atac però gairebé sempre va estar perfectament controlat per la pressió local.





El somni madridista es va acabar després d'un altre greu error de Varane, que aquesta vegada va permetre a Gabriel Jesús sentenciar l'eliminatòria superant a Courtois. Corria el minito 67 i les esperances blanques de continuar en la màxima competició continenltal s'havien acabat.





Alineacions:

Manchester City: Ederson Moraes, Cancelo, Laporte, Walker, Fernandinho, Gundogan, De Bruyne, Rodrigo (Otamendi, min. 88), Foden (Bernardo Silva, min. 66), Sterling (David Silva, min. 80) i Gabriel Jesus

Reial Madrid: Courtois, Carvajal (Lucas Vázquez, min. 82), Varane, Militao, Mendy, Casemiro, Modric (Valverde, min. 82), Kroos, Hazard (Jovic, min. 82), Benzema i Rodrygo (Marc Asensio, min. 60)

Gols: 1-0 min. 8: Sterling. 1-1 min. 27: Benzema. 2-1 min. 67: Gabriel Jesus.

Àrbitre: Felix Brych: Targeta amrilla: Modric (min. 80)