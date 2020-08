Trump augmenta la tensió en les relacions comercials amb la Xina

La tensió comercial entre els Estats Units i la Xina contínua en augment. Sobretot després de conèixer que l'administració nord-americana està estudiant la possibilitat d'obligar a les empreses xineses a abandonar les bosses de país.









Ha estat la pròpia Comissió de Valors i Borsa de Estats Units la que ha revelat que el president nord-americà, Donald Trump, ha demanat a alguns dels seus assessors més pròxims a l'elaboració d'un informe sobre la millor manera de protegir els inversors nord-americans de la manca de transparència de les empreses del gegant asiàtic que cotitzen en els seus mercats.





D'aprovar-se aquesta mesura, moltes empreses xineses han de deixar de cotitzar a les borses nord-americanes, per la qual cosa les seves opcions d'aconseguir inversors es reduirien considerablement, ja que això podria afectar també a la seva cotització a la resta dels mercats de valors internacionals, amb uns efectes negatius imprevisibles.





Són diversos els organismes de l'administració nord-americana que porten algun temps pressionant per l'opacitat de les empreses asiàtiques, ja que asseguren que moltes d'elles no compleixen amb els mateixos requisits que si s'exigeixen a altres empreses. "L'únic que es busca és que tothom tingui les mateixes obligacions per poder competir en igualtat de condicions", asseguren fonts de l'administració nord-americana.





Aquestes decisions s'uneixen a les ja preses d'imposar importants restriccions a les aplicacions d'origen xinès TikTok i WeChat, que poden veure seriosament perjudicats els seus interessos als Estats Units. De fet, Trump ja ha signat un decret en el qual dóna 45 dies de termini als nord-americans per deixar de fer negocis amb les dues plataformes.





El decret de Trump afirma que TikTok podria ser utilitzat per la Xina per rastrejar als empleats federals nord-americans, elaborar expedients sobre persones per fer-los xantatge i realitzar espionatge corporatiu.





De fet, els rumors sobre les posicions de govern nord-americà ja han tingut efecte negatiu en la cotització borsària de les empreses xineses assenyalades pel dit de les autoritats de Washington, i la seva caiguda en les borses han generat pèrdues enormes.





MALESTAR A LA XINA

Aquesta notícia no ha caigut gens bé a les autoritats xineses, que defensen que hi ha altres maneres d'intentar solucionar els conflictes entre una i altra part.













Des dels responsables borsaris xinesos s'assegura que han de ser les administracions les que obliguin a les empreses a lliurar els documents sobre les seves auditories i que qualsevol intercanvi d'informació s'ha de fer per mitjà dels canals de col·laboració que tots dos estats tenen acordats.





MÉS EMBOLIC AMB HONG KONG

Les tensions s'han agreujat després de la decisió de l'administració Trump d'imposar sancions a les autoritats de Hong Kong per la situació que s'està vivint. en què la Xina està augmentant el seu control sobre aquesta ciutat en contra de l'opinió de la majoria dels seus ciutadans i dels acords signats per l'annexió de l'illa al gegant asiàtic.





Des del govern xinès s'ha llançat dures acusacions i s'ha qualificat les sancions com "bàrbares i grolleres" i s'ha acusat el govern de Washington de "donar suport a les persones antixineses i de sembrar el desordre a Hong Kong".





Des dels Estats Units es vol enviar un missatge clar a les autoritats xineses per les decisions que s'han adoptat en els últims mesos respecte a Hong Kong.