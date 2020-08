Les fàbriques xineses acceleren el seu creixement mentre Occident s'enfonsa

En totes les crisis hi ha guanyadors i perdedors, i la del Covid-19 ha deixat un resultat clar: mentre les empreses xineses creixen cada vegada a major ritme, Occident ha entrat en una de les majors recessions de la història.









L'activitat del sector manufacturer de la Xina ha accelerat la seva recuperació al mes de juliol, segons demostra l'índex de gerents de compres (PMI), que s'ha situat en 52,8 punts, enfront dels 51,2 del mes anterior, registrant així la seva millor lectura des de gener de 2011 tot i les dificultats que encara travessen diversos dels principals socis comercials de la Xina.









En aquest sentit, a mesura que les economies occidentals aixecaven les restriccions imposades en els mesos de març i abril per frenar la pandèmia, la caiguda del negoci internacional de les fàbriques xineses moderava la seva caiguda a mínims dels sis últims mesos, mentre que l'activitat de compra accelerava fins a màxims des de gener de 2013.





"En general, els brots de l'epidèmia en algunes regions no van afectar la tendència positiva de les manufactures, que van continuar recuperant-se a mesura que es van aixecar més mesures de control de l'epidèmia", va destacar Wang Zhe, economista sènior de Caixin Insight Group, que va advertir, però, que "encara ha de prestar atenció a la debilitat tant de l'ocupació com de la demanda exterior".





L'acceleració en la marxa de la 'fàbrica del món' al juliol confirma l'enlairament de l'economia xinesa després de superar l'enfonsament registrat en el primer trimestre, quan va patir l'impacte més intens de la pandèmia, mentre que la resta de les grans economies mundials tracta d'iniciar el rebot després del col·lapse registrat en el segon trimestre.





Així, mentre divendres passat Eurostat anunciava un històric caiguda del 12,1% del PIB de la zona euro i un dia abans l'Oficina d'Anàlisi Econòmica del Govern dels EUA (BEA, per les sigles en anglès) va comunicar una caiguda del 9, 5% del PIB (-32,9% anualitzada) en el segon trimestre, la Xina havia anunciat prèviament un rebot del 11,5% del seu PIB.





D'aquesta manera, el gegant asiàtic aconseguia revertir completament la històrica contracció del PIB del 10% soferta en els tres primers mesos de l'any. En comparació amb el segon trimestre del 2019, el PIB de la Xina va créixer entre abril i juny un 3,2%, després d'haver registrat una contracció interanual del 6,8% en el primer trimestre. En el primer semestre del 2020, l'economia xinesa acumula una contracció del 1,6% respecte dels sis primers mesos de 2019, amb un valor nominal de 45,61 bilions de iuans (5,72 bilions d'euros).





En el cas del Japó, tercera economia mundial, el PIB va registrar en el primer trimestre del 2020 una contracció del 0,6%, entrant així en recessió tècnica per primer cop des de 2015, després que en el quart trimestre del 2019 el PIB registrés un retrocés trimestral del 1,9%. No obstant això, caldrà esperar fins al proper 17 d'agost per conèixer la primera estimació de Govern de la dada de PIB del segon trimestre del 2020.