Podem, PSOE i Vox: el top 3 dels partits amb més irregularitats als seus comptes

La corrupció és un mal endèmic a la política espanyola. Des Gürtel fins als ERTO, la història de la democràcia espanyola és una història, també, de partits que s'han intentat lucrar intentant abastar més del que els ha atorgat el poble a les urnes. No obstant això, va arribar la nova política amb partits com Podem i Ciutadans primer, i més tard, amb Vox. Aquests partits, des que van irrompre en el panorama polític espanyol, han promès més transparència i menys corrupció. Però no ha estat així.













El Tribunal de Comptes ha publicat un informe analitzant la comptabilitat dels partits polítics a Espanya i sorpresa! Els comptes de Podem, el partit del canvi, el de la regeneració democràtica, són les que més irregularitats amaguen. Així sí que es pot! El partit liderat per Pablo Iglesias té despeses sense justificar per un import de 425.000 euros. Una xifra que no inclou filials com En Comú Unides Podem, que acumula factures il·lícites per un import de 13.744 euros.





Dels 425.000 euros, 130.000 "no han estat degudament justificats". Segons explica el Tribunal, tot i que Podem aporta treballs realitzats i ha indicat els actes en què s'han prestat els serveis, "només ha identificat els actes en què s'han utilitzat alguns dels dissenys, sense acreditar l'efectiva participació de proveïdor en actes electorals , ni els mitjans humans i materials utilitzats en els mateixos ", expliquen en l'informe.





La resta, 290.700 euros, directament no es poden atribuir a despeses electorals. La formació estatge ha inclòs en les seves despeses la creació i gestió de grups de Whatsapp, o l'anàlisi del comportament dels influencers, votants i competidors. El Tribunal de Comptes recorda que la preparació de la publicitat electoral no es troba recollida dins de les despeses permesos.





En el segon lloc de el rànquing dels partits amb més irregularitats tenim al PSOE. Els de Pedro Sánchez tenen irregularitats en els seus comptes per un valor de 170.000 euros. Una quantitat elevada, però molt lluny de la de Podem. Entre altres irregularitats, el Tribunal assenyala que no s'han de subvencionar els 66.700 que els socialistes van destinar a contractar autobusos per traslladar els ciutadans que ho desitgin als actes electorals.





I en el tercer lloc d'aquest polèmic rànquing està Vox. Els d'Abascal es proposen cada dia salvar Espanya, però sembla que el primer amb el que hauran de lluitar és amb les irregularitats dels seus comptes. Segons el Tribunal, el partit d'extrema dreta té factures il·lícites per un valor de 158.108 euros: 112.488 euros van ser destinats a conceptes que no es poden considerar despeses electorals; 2.982 euros es van gastar fora de el període establert i 42.636 es van destinar a despeses de publicitat en la premsa.





Finalment, tanquen el rànquing Ciutadans i PP, que segons el tribunal acumulen despeses irregulars per un valor de 98.878 euros i 50.436 euros respectivament.