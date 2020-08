Els naixements a Espanya segueixen caient en picat: ara neix menys gent que a la postguerra

La natalitat a Espanya segueix caient fins a nivells preocupants. Segons l'informe 'Moviment Natural de la Població', corresponent a 2019, realitzat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).









En l'última dècada, la xifra de naixements a Espanya ha caigut un 27,3%. El 2009, es van registrar 494.997 naixements enfront dels 359.770 de 2019.





És la dada més baixa que ha registrat l'organisme des que es van començar a comptabilitzar en l'any 1941.





Lorenzo Navarrete, degà de Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Madrid, ha explicat a Vozpópuli que "el sistema no produeix llocs de treball de qualitat i les ajudes a la maternitat són pírriques. D'altra banda, els joves d'ara prologuen seus estudis molt més temps. en els últims 20 anys la formació s'allarga de manera constant, l'emancipació no arriba i aquest estil de vida retreu l'arribada de parella estable i no és compatible amb tenir fills ", assenyala.





El mateix expert considera que la crisi provocada pel Covid-19 empitjorarà la situació, i més quan encara no s'ha superat la crisi de 2008. "La recuperació ha seguit un patró estrany. Els pobles i províncies on hi ha qualitat de vida i menys despeses s'han seguit buidant. ens aglutinem a les ciutats i ens lliurem al policonsum ", explica Navarrete a Vozpópuli.





Segons el professor, Espanya està pagant el preu de viure una modernització molt accelerada.