Un estudi calcula les possibilitats de contraure el COVID-19 en un tren

Un estudi realitzat per científics de la Universitat de Southampton (Regne Unit) ha examinat les possibilitats de contraure el COVID-19 en un vagó de tren que transporta a una persona infectada.









Basant-se en les rutes d'alta velocitat de la Xina, els investigadors van descobrir que per als passatgers del tren asseguts dins de tres files (a l'ample) i cinc columnes (al llarg) d'una persona infectada (pacient índex), entre el zero i el deu per cent (10,3) van contreure la malaltia. La taxa mitjana de transmissió d'aquests viatgers va ser del 0,32 per cent.





L'estudi, en col·laboració amb l'Acadèmia Xinesa de Ciències, l'Acadèmia Xinesa de Electrònica i Tecnologia de la Informació i el Centre Xinès per al Control i la Prevenció de Malalties, també va demostrar que els passatgers que viatjaven en seients directament adjacents a un infectat patien el major nivell de transmissió, amb una mitjana del 3,5 per cent de contracció de la malaltia. Per als que estaven asseguts a la mateixa fila, la xifra va ser de l'1,5 per cent.





La 'taxa d'atac' de cada seient (el nombre de passatgers d'un seient determinat diagnosticats amb COVID-19, dividit pel nombre total de passatgers que viatjaven en el mateix seient) va augmentar en un 0,15 per cent per cada hora que una persona viatjava amb un positiu de COVID-19. En el cas de les persones que ocupaven els seients contigus, aquesta taxa d'augment va ser més gran, de l'1,3 per cent per hora.





Curiosament, en el seu treball, publicat a la revista 'Clinical Infectious Diseases', els investigadors van trobar que només el 0,075 per cent de les persones que utilitzaven un seient prèviament ocupat per un infectat van contreure la malaltia.





L'equip d'investigació va utilitzar un sofisticat model per analitzar les dades anònims d'itineraris i infeccions relacionats amb els passatgers dels trens de la xarxa d'alta velocitat de la Xina. Això va incloure als que tenien COVID-19 en el moment del viatge i als seus contactes propers (que van mostrar símptomes dins dels 14 dies del viatge). Les dades, que abastaven un període comprès entre el 19 de desembre de 2019 i el 6 de març de 2020, incloïen a 2.334 pacients d'índex i 72.093 contactes propers. La durada del viatge va oscil·lar entre menys d'una hora i vuit hores.





"El nostre estudi mostra que encara hi ha un major risc de transmissió de COVID-19 en els trens, la ubicació de l'assentament d'una persona i el temps de viatge en relació amb una persona infectada pot marcar una gran diferència pel que fa a si es transmet. els resultats suggereixen que durant la pandèmia és important reduir la densitat de passatgers i promoure mesures d'higiene personal, l'ús de cobertes facials i possiblement realitzar controls de temperatura abans d'embarcar ", explica l'autor principal de l'estudi, Shengjie Lai.





Els investigadors conclouen que, donades les 'taxes d'atac' estimades per als passatgers de la mateixa fila que un infectat, es requereix una distància social segura de més d'un metre per a una hora de viatge junts. Després de dues hores de contacte, consideren que una distància de menys de 2,5 metres pot ser insuficient per evitar la transmissió.





"La nostra investigació és la primera a quantificar el risc individual de transmissió de COVID-19 en el transport públic basat en les dades de les investigacions epidemiològiques dels casos de malaltia i els seus contactes propers en els trens d'alta velocitat. Demostra que el risc de transmissió no només està relacionat amb la distància d'una persona infectada, sinó també amb el temps en la seva presència. Esperem que pugui ajudar a informar les autoritats de tot el món sobre les mesures necessàries per protegir-se de virus i, al seu torn, ajudar a reduir la seva propagació ", conclou un altre dels autors, Andy Tatem.