El sobrepès afecta el funcionament del cervell

Un índex de massa corporal (IMC) més alt està relacionat amb un menor flux sanguini cerebral, el que s'associa amb un major risc de malaltia d'Alzheimer i malalties mentals. Així mesura que el pes d'una persona augmenta, totes les regions de cervell disminueixen la seva activitat i el flux sanguini, segons un nou estudi d'imatges del cervell publicat a la revista 'Journal of Alzheimer' s Disease '.





En aquest treball, un dels majors estudis que relaciona l'obesitat amb la disfunció cerebral, els científics van analitzar més de 35.000 escanejos de neuroimatges funcionals utilitzant tomografia computada per emissió de fotó únic (SPECT) de més de 17.000 persones per mesurar el flux sanguini i l'activitat cerebral.













El baix flux sanguini cerebral és el predictor número u d'imatges cerebrals que prediu que una persona desenvoluparà la malaltia d'Alzheimer. També s'associa amb la depressió, el TDAH, el trastorn bipolar, l'esquizofrènia, les lesions cerebrals traumàtiques, les addiccions, el suïcidi i altres afeccions.





"Aquest estudi mostra que el sobrepès o l'obesitat afecten seriosament l'activitat cerebral i augmenten el risc de patir la malaltia d'Alzheimer, així com moltes altres condicions psiquiàtriques i cognitiva es", explica Daniel G. Amen, autor principal de l'estudi i fundador de Amen Clinics, una de les principals clíniques de salut mental centrada en el cervell dels Estats Units.





Es van trobar patrons sorprenents de reducció progressiva del flux sanguini en pràcticament totes les regions del cervell en les categories de baix pes, pes normal, sobrepès, obesitat i obesitat mòrbida. Es van observar aquests patrons mentre els participants estaven en estat de repòs i mentre realitzaven una tasca de concentració.





En particular, es va observar que les zones de cervell que es consideraven vulnerables a la malaltia d'Alzheimer, els lòbuls temporal i parietal, l'hipocamp, el gir cingulat posterior i el precuneus, tenien un flux sanguini reduït al llarg de l'espectre de la classificació del pes, des del pes normal fins el sobrepès, l'obesitat i l'obesitat mòrbida.





"L'acceptació de que la malaltia d'Alzheimer és una malaltia de l'estil de vida, mica diferent d'altres malalties relacionades amb l'edat, és a dir, la suma de tota una vida, és l'avanç més important de la dècada. Aquest estudi proporciona proves convincents que l'obesitat altera el subministrament de sang al cervell per reduir-lo i promoure la malaltia d'Alzheimer. Aquest és un gran avanç perquè demostra directament com el cervell respon al nostre cos ", comenta George Perry, editor de l' 'Journal of Alzheimer' s Disease ' .





Aquest estudi destaca la necessitat d'abordar l'obesitat com a objectiu de les intervencions dissenyades per millorar la funció cerebral, ja siguin iniciatives de prevenció de la malaltia d'Alzheimer o intents d'optimitzar la cognició en poblacions més joves. Aquest treball serà crucial per millorar els resultats en tots els grups d'edat.





Tot i que els resultats d'aquest estudi són profundament preocupants, hi ha esperança. "Una de les lliçons més importants que hem après al llarg de 30 anys de realitzar estudis d'imatges funcionals del cervell és que els cervells poden millorar-se quan se'ls col·loca en un ambient de curació adoptant hàbits saludables per al cervell, com una dieta saludable i intel·ligent en calories i exercici regular ", conclou Amen.