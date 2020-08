Casado alerta que el debat sobre la monarquia "és suïcida per a la concòrdia nacional"

El president de el Partit Popular, Pablo Casado, ha defensat el "magnífic llegat" de el Rei Joan Carles I i ha assegurat que el debat sobre la monarquia "és suïcida per a la concòrdia nacional".

"Sense ell no podria haver-se consolidat aquest Estat social, democràtic i de dret", ha assenyalat el líder popular en una entrevista publicada aquest diumenge a ABC.





En aquest context, ha retret "als que intentin imputar qualsevol culpabilitat sense que ho hagi fet un jutge". "A una persona que no se l'acusa de res i que no té cap causa en cap òrgan judicial, pel seu lloc, opera la presumpció d'innocència", ha dit en referència al Rei emèrit.









Així mateix, Casado ha criticat que el seu partit no ha rebut cap informació per part de Govern sobre la situació del Rei emèrit.





"Considerem que això és una deslleialtat. Hi ha un Govern que demana molta unitat i lleialtat, però no exerceix la lleialtat respecte a el partit de l'oposició i no exerceix la unitat dins del seu propi Govern", ha precisat.





Pel president del PP, el Rei Felip VI ha tingut "una tasca impecable" i està sent un Rei "molt proper a la gent que ho passa malament". "La monarquia és el pilar de la nostra convivència i del nostre futur", ha afirmat.





En la seva opinió, Felip VI "és el millor cap d'Estat que podria tenir Espanya". Per això, ha insistit que el PP "va a defensar la seva tasca i, per descomptat, la institució que representa perquè, en les seves paraules," la monarquia és a la democràcia el que Podem és a el comunisme ".