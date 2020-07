Casado diu que Iglesias no està per "donar moltes lliçons" perquè té "un cas de corrupció molt greu a l'esquena"

El president de PP, Pablo Casado, ha assegurat aquest dilluns que el vicepresident de Govern i líder de Podem, Pablo Iglesias, no està per donar "moltes lliçons" perquè té "un cas de corrupció molt greu a l'esquena", ha assenyalat en al·lusió a la peça Dina esqueixada de el 'Cas Villarejo'. A més, ha criticat que estigui "arremetent" contra periodistes i ara "s'inventi" qüestions sobre el Partit Popular, que està "unit".









Així s'ha pronunciat després de les declaracions d'Iglesias aquests dies al·ludint a polítics, periodistes i mitjans de comunicació arran de les informacions sobre la peça Dina, que investiga el robatori de el telèfon mòbil de la seva exassessora Dina Bousselham. A més, ha apuntat a la possibilitat d'impulsar una comissió d'investigació sobre l'espionatge, en la qual es digui també a Mariano Rajoy o Soraya Sáenz de Santamaría.





El líder de Podem aprofitar també la seva míting a Vigo aquest diumenge per assegurar que en la ment d'Alberto Núñez Feijóo està el salt a la política nacional i va recalcar que on diu "Galícia, Galícia, Galícia" (lema del PPdeG a la campanya gallega) qualsevol psicoanalista llegiria "Madrid, Madrid, Madrid".





FEIJÓO "SEMPRE" HA TRIAT GALÍCIA

Casado ha afirmat que el mateix Feijóo ha assenyalat que porten 11 anys dient que s'aniria de Galícia el primer any i "sempre que ha hagut de triar entre Galícia i Madrid, ha triat Galícia". De fet, ha assenyalat que recentment va revelar que Mariano Rajoy li va oferir un Ministeri i el va rebutjar.





De la mateixa manera, el líder d'el PP ha subratllat que ell mateix va oferir a Feijóo ser vicepresident de el partit perquè li està "agraït" i li "va ajudar molt aquests anys". I ha afegit que ara s'està bolcant en la campanya gallega per donar suport al president de la Xunta i ha visitat Galícia un cop a el mes en els últims dos anys mentre que Pedro Sánchez "amb prou feines l'ha trepitjat" i si ho fa "no és per comprometre amb les indústries que estan tancant "com Alcoa.





En una entrevista a Antena 3, Casado ha assegurat que Sánchez va a Galícia per "insultar" el Partit Popular i ha ressaltat que el seu vicepresident Pablo Iglesias no està "ara per donar moltes lliçons" perquè "té un cas de corrupció molt greu als seus esquena i està carregant contra els periodistes ".





El líder del PP ha indicat que "ja el súmmum és que ara intenti tapar això inventant qüestions" sobre el Partit Popular quan estan "units", "no com el seu", en al·lusió a les seves paraules en el míting de Vigo.





CRITICA QUE "S'ASSENYALI" A PERIODISTES

A l'ésser preguntat què li sembla l'atac directe a la premsa i amb "assenyalament" de periodistes, Casado ha respost amb una frase de Thomas Jefferson assegurant: "Prefereixo un país amb diaris i sense Govern que ho contrari o". Al seu entendre, a Espanya hi ha "un mal Govern" i "a vegades sembla que ni ho ha".





"De fet, són dos governs perquè estan barallats els de Podem i els de el PSOE, i fins i tot dins dels de PSOE i dins dels de Podem, però el fonamental és que hi hagi premsa i hagi diaris, una premsa lliure en què el poder no hagi de donar instruccions i sobretot no hagi de assenyalar des del Govern ", ha manifestat, per criticar durament que Podem i Iglesias," que està al CNI "," assenyali "a professionals.





Casado ha assegurat que Pablo Iglesias té "un model que és més semblant a altres països, bolivarià, o fins i tot al que es va intentar també a Grècia, que va sortir molt malament". Així, a part de l'anomenat 'cas Dina', ha atribuït les declaracions que s'estan produint al fet que a Espanya "s'han fet les coses malament" en la gestió del coronavirus i ara estan "donant la culpa a coses que no són veritat".