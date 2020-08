Álvarez de Toledo creu que la sortida de Joan Carles és una solució "estranya" que reforça la percepció de culpabilitat

La portaveu parlamentària d'el PP, Cayetana Álvarez de Toledo, considera que la sortida d'Espanya del Rei Joan Carles I és una solució "estranya" que reforça la percepció de culpabilitat "de qui encara no ha estat acusat de res".









En una entrevista al diari xilè 'El Mercurio', Álvarez de Toledo ha sortit en defensa de la Monarquia, afirmant que Felip VI és "qui millor encarna avui a Espanya els tradicionals valors republicans: llibertat, igualtat i fraternitat".





En aquest sentit, ha carregat contra Podem al considerar que "diu defensar la república, quan en realitat promou la dictadura", afegint que pot ser "chavista o iglesista".





Sobre el Rei emèrit, la diputada del PP creu que la seva decisió de sortir de país és una solució "estranya", que reforça la percepció de culpabilitat. "Els enemics de la democràcia espanyola pretenen convertir-lo en un exili seu però no ho aconseguiran, els falsos republicans no manaran la transició espanyola a l'exili", ha afegit.





Respecte a la gestió de la pandèmia per part de Govern, apunta que ha estat "una autèntica tragèdia, letal per a la salut dels espanyols i letal per a la seva ocupació", per culpa d ' "una barreja d'ideologia, imprevisió i incompetència".





Álvarez de Toledo ha criticat aquesta gestió de Govern de Pedro Sánchez també per decretar un estat d'alarma que considera "prolongat" i que va suposar "un dràstic confinament que ha paralitzat l'economia".





Davant de tot això, proposa posar en peu "una gran alternativa política" que una als ciutadans que "volen defensar el sistema constitucional nascut en la transició i el reformisme com l'únic camí compatible amb el benestar dels espanyols".





Per aconseguir-ho, li demana a Ciutadans que "recuperi la seva valentia constitucionalista" ja Vox que no pretengui "combatre el nacionalisme amb mes nacionalisme".