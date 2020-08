El director de presons, en relació als presos d'l'1-O: "tranquil·litza que el poder judicial sigui únic a Espanya"

El secretari general d'Institucions Penitenciàries, Ángel Luis Ortiz, ha valorat la polèmica per la semillibertat dels presos de l'1-O recordant que les decisions de l'administració catalana i de l'administració central depenen en última instància dels jutges, que actuen de forma uniforme a tot Espanya, fet que suposa "una garantia i dóna tranquil·litat".









"L'important i el que cal transmetre a l'opinió pública és que en l'ordenament jurídic espanyol l'última paraula, a l'hora d'executar una condemna, la tenen els tribunals i el poder judicial és únic per a tot Espanya. Per tant, fem el que fem aquesta Secretaria General o l'administració catalana, l'última paraula sempre la tindran els tribunals de justícia ", ha assenyalat Àngel Luis Ortiz en una entrevista.





L'alt càrrec de el Ministeri de l'Interior ha defensat que això últim és "una garantia per a tots els ciutadans". "Saber que l'última paraula és uniforme i que rau en el poder judicial, que és únic per a tot Espanya. Crec que és el missatge que cal transmetre i aquest missatge no ha de causar preocupació ni res per l'estil, és una garantia i dóna tranquil·litat ", ha apuntat.





Àngel Luis Ortiz ha reconegut que el "repte" de l'administració penitenciària es troba en els programes de tractament per a cada pres, depenent de la condemna, per complir amb el mandat constitucional de la reinserció.





Així opina a l'ésser preguntat per l'opinió de la Fiscalia que els líders independentistes condemnats per sedició i malversació gaudeixen d'un "tercer grau encobert" gràcies a el règim de flexibilitat de l'article 100.2 del Reglament penitenciari.





El Ministeri Públic també ha rebutjat que s'atorgui la progressió a tercer grau, proposant que, en lloc de tenir cura de familiars o fer voluntariats, els presos de l'1-O disposin de programes que inculqui el respecte a la Constitució i a les lleis com "principi bàsic d'un estat democràtic i de dret".





UN PROGRAMA DE TRACTAMENT PER A CADA PRES

"Tenim un bon marc jurídic i unes infraestructures que són suficients i adequades, hi ha hagut una gran inversió en renovar els centres penitenciaris", ha sostingut Ortiz abans d'afegir: "El que ens queda aconseguir per assolir les finalitats que diu la Constitució de reinserció i rehabilitació és aconseguir que a cada persona privada de llibertat siguem capaços d'oferir un programa de tractament a les mancances que van motivar el seu ingrés a la presó ".





"És el gran repte que ens afecta a tots els que tenim alguna cosa a veure amb l'administració penitenciària, el que hem de procurar és que, en funció de la tipologia, ser capaços d'oferir aquest tipus de programes", ha afegit.





Àngel Luis Ortiz aporta dades com que als centres dependents de l'administració central -tots menys Catalunya- són més de 27.000 els interns que, sobre una població reclusa de 48.000 persones, participen en l'actualitat en programes de tractament, incloent formatius o de tipus ocupacional i laboral.





"El repte és poder ampliar aquest nombre encara més gran. Perquè a més dels programes, tenim a hores d'ara al voltant de 12.000 persones privades de llibertat que tenen un lloc retribuït, que treballen dins de presó", ha conclòs.