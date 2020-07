Ciutadans carrega contra Pablo Iglesias per les seves crítiques als jutges

El portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés dels Diputats, Edmundo Bal, ha qualificat de vergonyoses les declaracions de Pablo Iglesias en què criticava la decisió del Jutjat de Vigilància Penitenciària 5 de Catalunya de suspendre la concessió del tercer grau penitenciari als presos independentistes .









Segons Bal, el vicepresident segon de Govern ha carregat contra els jutges a l'afirmar que la decisió de tribunal era una mala notícia per al diàleg amb Catalunya, unes manifestacions que considera normal en els polítics independentistes però no en un vicepresident de Govern espanyol. "Que això ho digui Pere Aragonès ja que no sorprèn a ningú perquè ja sabem com és la filosofia independentista, però que ho digui un vicepresident de el Govern d'Espanya ja que resulta vergonyós", ha dit Bal.





El portaveu adjunt de el partit taronja ha replicat a Iglesias que el que constata aquesta suspensió del tercer grau és que "la Justícia funciona" perquè s'han seguit tots els passos jurídics. A més considera que aquest tercer grau que es va concedir a aquests presos responia a un "privilegi" per part de la Generalitat de Catalunya.





Bal també ha carregat contra el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, per fer referència a l'amnistia dels presos en plena pandèmia del coronavirus. "¿L'amnistia va a salvar vides o llocs de treball? ¿El dret a l'autodeterminació va ser el que va a treure la por als ciutadans?", S'ha preguntat Bal.





Per això, el dirigent de Ciutadans ha convidat a la Generalitat a posar el focus en "salvar vides" i ha carregat contra la gestió de govern de Quim Torra d'aquests rebrots, dels quals ha dit que l'executiu català "ha arribat tard i improvisant ".