Garzón considera que el problema a Espanya és la monarquia, més que la persona en el càrrec

El ministre de Consum i líder d'Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha afirmat aquest dilluns que, més enllà de les irregularitats que pogués haver comès Joan Carles I quan era el cap de l'Estat, el problema a Espanya és la monarquia, que impedeix apartar de l' càrrec a qui participa en pràctiques corruptes.













Amb aquest argument, Garzón contradiu el president de Govern, Pedro Sánchez, que la passada setmana va tractar de diferenciar la situació del Rei emèrit de la figura del Cap de l'Estat recalcant que "no es jutgen institucions, sinó a persones".





A través d'una sèrie de missatges publicats al seu compte de Twitter, el ministre de Consum ha assenyalat que "la clau no és si Joan Carles és bona persona, sinó com i, sobretot, per què va poder fer el que va fer". "Institucions, no persones", ha subratllat.









"Una democràcia avançada no demana als seus ciutadans actes de fe per confiar en individus suposadament honestos i no corruptes. En el seu lloc dissenya institucions per desincentivar i evitar la corrupció: eleccions, rendició de comptes, transparència, revocatoris ...", ha explicat .





POSSIBILITAT DE REVOCACIÓ

En aquest sentit, ha reivindicat la "tradició política republicana", que, segons ha indicat, "va molt més enllà de l'elecció democràtica del cap d'Estat".





El coordinador d'Esquerra Unida ha reclamat una democràcia que no es limiti a "exigir moralitat als dirigents i representants públics", sinó que disposi de "normes i regles que impedeixin que qualsevol, per bo que sembli al principi, pugui convertir-se en corrupte" , i que "si arriba el cas, que se li pugui revocar del càrrec".





"Si a Espanya tinguéssim un bon bloc de liberals polítics, aquests no tindrien inconvenient a acceptar aquestes tesis. Desgraciadament, usen el nom de liberals aquells que no són sinó aduladors monàrquics dedicats a construir defenses ad hoc de qualsevol comportament", ha afirmat sense esmentar a cap partit en particular.





IU RECLAMA QUE JUAN CARLOS I SIGUI JUTJAT

Dilluns passat, després de conèixer la decisió de Joan Carles I de sortir d'Espanya, Garzón va exigir que se'l jutgi i es trobi als "còmplices" d'una "trama" que, al seu parer, "no va poder ser teixida i mantinguda per una sola persona ".





El Rei emèrit va comunicar al seu fill, el Rei Felip VI, que havia decidit anar-se'n a viure a l'estranger "davant la repercussió pública que està generant certs esdeveniments passats" de la seva vida privada ", segons ha informat Sarsuela en un comunicat.





Posteriorment, Joan Carles I va assegurar a través del seu advocat que roman a disposició de Fiscalia, que investiga si va cobrar alguna comissió per l'adjudicació de les obres de l'AVE a la Meca (Aràbia Saudita) a empreses espanyoles el 2011, "per a qualsevol tràmit o actuació que consideri oportuna ".





Esquerra Unida ha sol·licitat al Tribunal Suprem que reobri la querella presentada contra el Rei emèrit i que es va arxivar l'any passat pel presumpte cobrament de comissions, després que el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló hagi reobert la peça del cas Villarejo sobre aquest assumpte i imputat a l'empresària Corinna Larssen.





Mentrestant, Sánchez ha afirmat que el Govern de coalició, format pel PSOE i Unides Podem, "considera plenament vigent el pacte constitucional", que inclou la monarquia en la Prefectura de l'Estat.