Torra exigeix ​​el cessament del secretari del Parlament per no publicar íntegres les resolucions contra la monarquia

El president de la Generalitat ha fet constar en un tuit que "el secretari general de Parlament té el deure d'obeir a Ple, que és sobirà. I si no ho fa, el president de Parlament té el deure de cessar-lo i assumir ell i la taula la responsabilitat de publicar la resolució ". I ha afegit: "Ja va passar amb la meva condició de diputat i ara una altra vegada. Prou".

PASSATGES EXCLOSOS

La decisió de l'secretari general de Parlament s'explica a la fi de el text, en el qual diu que ha de "impedir o paralitzar qualsevol actuació jurídica o material que pugui suposar l'incompliment" de sentències de Tribunal Constitucional (TC). La publicació en el BOPC no recull alguns punts dels textos presentats conjuntament per JxCat, ERC i la CUP, un més d'una proposta de resolució d'ERC, i dos punts d'una altra presentada per la CUP.





El punt eliminat de la resolució conjunta de JxCat, ERC i la CUP resava que "es ratifica, d'acord amb la voluntat expressada pel poble de Catalunya i el Parlament l'1 d'octubre, el 10 d'octubre i el 27 d'octubre de 2017, que l'únic camí per superar el règim monàrquic és constituir efectivament la República catalana com a Estat de dret, democràtic i social ", i crida a la societat civil ia les institucions catalanes a avançar cap a l'objectiu de la independència.





Sobre la resolució d'ERC, s'exclou la part final d'un text que assegura que la monarquia espanyola "és successora de règim franquista, de què va rebre la legitimitat política sorgida de el 18 de juliol de 1936, i que el Rei ha participat concertadament amb el resta de poders de l'estat en la repressió dels drets de el poble català ".





En relació a una de les resolucions de la CUP, no s'ha publicat al punt que considera que la monarquia "ha estat i és un pilar per a la persecució dels drets de el poble català i contra la construcció de la República Catalana com va quedar demostrat amb l'aval de Felip VI a la repressió policial contra el referèndum "de l'1-O.





Tampoc es recull la reprovació "a el rei Felip VI ia tota la dinastia borbònica per dècades d'impunitat i d'enriquiment il·legítim utilitzant les institucions públiques i les figures institucionals de Cap d'Estat i Cap de les Forces Armades per al gaudi personal i el benefici privat" .