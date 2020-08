Percebre l'ingrés mínim vital obligarà a realitzar treballs comunitaris

La percepció de l'ingrés mínim vital que el Govern pagarà als més necessitats no estarà exempta d'obligacions. Entre les contrapartides que l'Executiu està sospesant imposar a les persones que s'acullin a aquesta ajuda està la de realitzar treballs comunitaris.









Segons una informació publicada per El Confidencial Digital, Moncloa tem que la Comissió Europea, i sobretot el Consell Europeu, imposin a Espanya un "retoc important" en l'ingrés mínim vital, la mesura que més ha defensat Pablo Iglesias, a partir de gener de 2021.





Un dels retocs que es planteja l'Executiu de cara a Brussel·les és que els beneficiaris de l'ingrés mínim vital hagin d'acceptar exercir "treballs de col·laboració social" a canvi de rebre cada mes la prestació. Les tasques que podrien realitzar van des de treballs de jardineria fins a les de reforestació, passant per la neteja dels carrers.





Per a això, el Govern podria establir acords amb les autoritats municipals i amb entitats sense ànim de lucre per col·laborar en la distribució d'aquestes tasques.





Un dels primers col·lectius que es tindrà en compte per a l'elaboració d'aquestes tasques és el dels aturats que percebin aquest ingrés mínim vital. El SEPE seleccionarà els desocupats que cobren la prestació i que s'ajustin a el perfil demandat, i els enviarà a l'organisme que els hagi sol·licitat. Un cop allà, els aturats hauran de passar per un procés de selecció.





Les activitats d'interès social són serveis d'utilitat col·lectiva, serveis de medi ambient, de desenvolupament cultural i d'assistència social. Cal destacar que aquests serveis han de ser creats; és a dir, que no han d'existir prèviament, per evitar que es substitueixin llocs de treball estables per aquests de "col·laboració social".





Aquesta fórmula és similar a la que ja s'aplica als aturats. Si un aturat està cobrant la prestació, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) pot exigir l'acompliment d'un treball de col·laboració social.