El Parlament tomba poder harmonitzar la Renda Garantida i l'Ingrés Mínim Vital a Catalunya

La Diputació Permanent de Parlament ha derogat aquest divendres el decret llei de la Generalitat que pretenia adoptar mesures urgents per harmonitzar la Renda garantida de Ciutadania (RGC) amb l'Ingrés Mínim Vital (IMV).





El decret ha estat tombat amb el vot en contra de Cs, PSC-Units, comuns, la CUP i el PP, mentre que JxCat i ERC han estat els únics que han votat a favor.





En la seva intervenció, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir El Homrani, ha explicat que l'objecte principal del és minimitzar l'afectació a la ciutadania i adaptar les regulacions de les prestacions socials afectades per la implementació de l'IMV .





Ha explicat que és una mesura que s'ha acordat de manera conjunta amb agents socials com la UGT, Pimec, Foment de l'Ocupació, La Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis, entre d'altres.





Les mesures detallades en el decret són relatives a les sol·licituds pendents de resolució, a la modificació dels requisits la documentació presentada o l'adaptació del termini de resolució als 3 mesos, entre d'altres.





Segons El Homrani, el decret uneix "procediments clau" per assegurar al màxim els drets dels més vulnerables, a més de donar seguretat jurídica als ciutadans i evitar la despesa de recursos públics.





ASPECTES DE TRAMITACIÓ

Segons la diputada de Cs Noemí de la Calle, el Govern ha trigat a establir ajudes a les famílies vulnerables com el Reglament General de Circulació i li ha retret que el decret presentat contingui "importants elements regressius" que afectarien negativament a la ciutadania sense recursos.





El socialista Raúl Moreno ha lamentat que la mesura de la RGC, presentada el 2017, portava amb si "innombrables problemes" en la coordinació de la seva gestió i de tramitació que encara no s'han remeiat i que, al seu parer, dificulten l'accés dels sol·licitants a ambdues prestacions.





Per part dels comuns, Marta Ribas ha assenyalat que el decret llei no harmonitza elements de contingut o requisits d'acces o, ja que només proposa "resoldre buits" de tramitació, pel que ha augurat que pròximament hi haurà una saturació de sol·licituds.





El diputat de la CUP Vidal Aragonés ha assegurat que el decret presenta punts que poden generar un "silenci administratiu negatiu" i ha exigit conèixer quina serà la resposta resolutiva per part de les institucions davant aquest escenari.





Segons el popular Alejandro Fernández, el decret presenta errors que provocarien que part dels sol·licitants rebin un segon ingrés mentre que altres encara no han rebut el primer, pel que ha demanat "agilitat administrativa" tenint en compte el context actual marcat la crisi de l' coronavirus.





ERC I JXCAT

Per la seva banda, la republicana Marta Vilalta ha defensat que és un decret "necessari" que permet assegurar la correcta implementació de les prestacions i, segons ella, seria una irresponsabilitat per part dels grups parlamentaris no donar suport al decret.





La diputada de JxCat Gemma Geis ha advocat per fer política de consens donades les circumstàncies econòmiques i socials derivades del coronavirus amb l'objectiu de trobar "encaix jurídic" entre administracions i impulsar les ajudes.