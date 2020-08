La pandèmia ha generat més de 2.000 fake news i teories de la conspiració

Una nova avaluació global ha documentat una 'infodemia' en els primers mesos de la pandèmia COVID-19, que va produir una àmplia gamma de més de 2.000 rumors, teories de conspiració i esforços per estigmatitzar les víctimes, com informació errònia relacionada amb centenars de morts, milers d'hospitalitzacions i molts actes de violència.





L'estudi revisat per persones expertes ha estat publicat a la revista 'American Journal of Tropical Medicine and Hygiene' per un equip internacional de científics socials i experts en malalties infeccioses, que insten a una major esforç per part dels governs i les agències internacionals per a monitoritzar i desacreditar les afirmacions falses i "interactuar amb les empreses de xarxes socials per difondre la informació correcta".





L'estudi revela l'increïble volum i varietat d'afirmacions falses que van circular ràpidament en plataformes com Twitter i Facebook i llocs web de mitjans de comunicació en un curt període, des de finals de desembre de 2019 fins a principis d'abril de 2020.





Per exemple, hi va haver afirmacions que una barreja d'orina de camell i calç o simplement orina de vaca pot curar una infecció per COVID-19. Entre les afirmacions amb conseqüències més perjudicials, l'estudi assenyala que un rumor que circula a tot el món sobre els poders curatius de beure metanol s'ha relacionat amb 800 morts, unes 5.900 hospitalitzacions i 60 casos de ceguesa.





Els investigadors també van compilar nombrosos informes de estigmatitzacions perilloses dirigides als professionals sanitaris i persones d'ètnia asiàtica que estaven vinculades amb al menys 26 atacs violents.





L'estudi va trobar que la desinformació va guanyar força d'aquí a tres onades diferents de 'infodemias', un terme encunyat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per descriure una "sobreabundància d'informació, algunes precises i altres no, que dificulten que les persones trobin fonts d'informació fiables ".





Els investigadors apunten que la desinformació sobre el COVID-19 segueix un patró que s'ha vist en altres brots, inclosa la propagació de VIH i l'Ebola. Segons aquests científics, és una prova més que "durant les crisis de salut pública, la gent sovint es concentra més en rumors i enganys que en la ciència".





En el seu treball, van realitzar una anàlisi de contingut dels articles de notícies per comparar i contrastar les dades recollides d'altres fonts. Van identificar 2.311 informes de rumors, estigmes i teories de conspiració en 25 idiomes de 87 països. Els reclams estaven relacionats amb malalties, transmissió i mortalitat (24%), mesures de control (21%), tractament i cura (19%), causa de la malaltia incloent l'origen (15%), violència (1%), i diversos (20%). Dels 2.276 informes per als que es disposava de classificacions de text, 1.856 reclamacions eren falses (82%).





"La informació errònia alimentada per rumors, estigmes i teories de conspiració pot tenir implicacions potencialment serioses en l'individu i la comunitat si se li dóna prioritat sobre les pautes basades en l'evidència. Els organismes de salut han de fer un seguiment de la informació errònia associada amb el COVID-19 en temps real, i comprometre a les comunitats locals ia les parts interessades de govern per desacreditar la informació errònia ", conclouen els científics.