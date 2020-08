El Govern, disposat a decretar nous confinaments si els contagis no s'aturen

El director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha advertit que, entre les mesures per fer front al coronavirus, es manté la possibilitat d'imposar nous confinaments allà on sigui necessari per controlar la transmissió, i ha recordat que en la majoria dels casos els jutges els han avalat.





Simón ha assenyalat que el confinament és una de les respostes que es pot donar davant l'increment dels contagis en un lloc determinat, a part de realitzar proves PCR i posar en quarantena els contactes de les persones que hagin resultat infectades.





Segons ha assenyalat, qualsevol confinament que estableixin les comunitats autònomes requereix d'un control judicial. No obstant, ha destacat que fins ara pràcticament totes les decisions de les comunitats autònomes en aquest sentit han estat acceptades pels jutges per entendre que "estan ben fonamentades i tenen un clar impacte positiu", i alguna proposta que inicialment va ser rebutjada es va validar després de certes modificacions.





MESURES MÉS DRÀSTIQUES

"Ara mateix, les eines legals que tenen les comunitats autònomes podrien ser suficients. S'està aconseguint controlar (la transmissió de virus) amb els mecanismes que tenen", ha declarat Simó.





Així i tot, no descarta que en algun moment hagi de prendre "mesures més dràstiques, que afecten territoris més grans o que superin l'àmbit de competència d'una comunitat autònoma. Es pot sol·licitar l'aplicació d'un estat d'alarma, que pot ser per una comunitat autònoma o per a una zona en concret o que pot ser més generalitzat ", ha afegit, explicant que les mesures a adoptar es decidiran en funció de com evolucionin els diferents brots.





Després d'assenyalar la importància de triar l'actuació adequada en cada moment, Simón ha assegurat que fins ara els governs autonòmics "estan fent una feina excel·lent" per detectar els contagis de forma precoç i controlar la transmissió del coronavirus. "Si es veu que la transmissió supera les capacitats actuals amb les eines legals que tenen les comunitats, s'aplicarà el que s'hagi d'aplicar", ha agregat.





SITUACIÓ A SARAGOSSA

També se li ha preguntat a director del CCAES per la situació a Saragossa, on l'increment en els casos de la Covid-19, en particular al barri de Delícies, ha portat a la Conselleria de Sanitat d'Aragó a desplegar un dispositiu per vigilar que els infectats i els seus contactes estrets compleixen la quarantena obligatòria.





A si opinió, és normal que, davant l'augment constant de casos, "s'hagin de prendre mesures que permetin que l'aplicació de les actuacions proposades es faci bé".





Segons ha manifestat, la major part de la població sol seguir les recomanacions de salut pública, inclòs el confinament. Si bé pot haver-hi algunes persones que no les compleixen, ha aclarit que en alguns casos es deu a les dificultats de determinats "grups socials més vulnerables o amb situacions socioeconòmiques precàries" per mantenir la quarantena o l'aïllament en els seus domicilis.





En qualsevol cas, ha indicat que l as autoritats aragoneses han ofert llocs perquè aquestes persones es puguin aïllar i han reforçat el control perquè els qui poden romandre en els seus domicilis ho facin. Amb les mesures imposades per frenar el contagi, Simón considera que la situació "comença a estabilitzar-una miqueta" a Aragó, tot i que creu que encara és aviat per avaluar el seu impacte.