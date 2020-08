Espinosa de los Monteros (Vox), ferit després de patir un accident de moto

El portaveu de Vox al Congrés dels Diputats, Iván Espinosa de los Monteros, ha patit un accident de motocicleta, en una carretera de Cantàbria, en el qual ha resultat ferit lleu.









A través d'un missatge al seu compte de 'Telegram', el diputat ha confirmat que ha patit un "petit accident de moto sense més conseqüències", de què s'està recuperant "sense novetat".





Així, ha assenyalat que "no vol que es generi s'alarmi innecessàriament" i ha aclarit que "per a la 'tornada a l'escola'", en referència al seu retorn a la feina al Congrés dels Diputats, estarà "al màxim, com sempre" .